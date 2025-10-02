Image: Kyle Barr - Gizmodo US

9月23日に発売されたDJIの最新小型カメラ「DJI Osmo Nano」。

超小型のアクションカメラは、撮影している感覚なしで自分の視点から自分の動きを記録できるのが最高。ついにここまで小さくなりました。意識せずに自分にくっつけておけるサイズです。ライバルはどう考えてもInsta360ですよね。磁石で着脱できるところが、双方のライバル関係を過熱させています。

DJIといえばまずドローン。ドローンしか作ってないと思う人も少なくないかもしれません。が、Osmo Action 5 Proなど、ちょいちょいアクションカメラをリリースしています。

充実のオプション＆軽量設計

DJI Osmo Nanoは、名前の通りナノ=小さなサイズがウリ。磁石ドックにミニサイズのカメラとスクリーンがくっついており、カメラとスクリーンは分離可能。磁石マウントの手軽さと、一緒に別売展開される豊富なアクセサリーで、自転車やランニングなど、シーンに合わせて撮影しやすいギアを選ぶこともできます。

超小さい上に、分離させてカメラだけを自分に装着すれば、一人称視点の映像が簡単に録れます。猫の首輪に付けて、飼い猫の日常までも覗けそう。

Image: Kyle Barr - Gizmodo US

搭載されたセンサーは1/1.3インチ。ライバルであろうInsta360 Go Ultra（1/1.28インチ）よりもほーんの少し大きいです。最大4K（120fps）での撮影が可能、最大視野角は143度。最大13.5ストップのダイナミックレンジを提供。

Image: Kyle Barr - Gizmodo US

9月にドイツで開催されたIFA 2025で、発売前のDJI Osmo Nanoに米Gizmodo編集部が触っていました。

DJIブースのデモ体験なので、好きに装着・撮影できたわけではないのですが、それでも55mmサイズで52gという軽さは手に持っただけで驚いたそう。

大きさだけでいうと、Insta360 Go Ultraよりも少し大きいのですが、4K撮影時のフレームレート（Insta360は60fps）や、容量、microSDカードスロットの存在で帳消しでいいよね？ DJIのマイクと接続できるのもうれしい。ジェスチャーコントロール対応で、頷くだけで撮影開始できるのはアクションカメラユーザーには重宝しそう。

撮影時間は最大200分（1080p/24fps）。せっかくだから4K撮影してみると、55分から60分というところ。高速充電対応で、20分の充電で80％チャージできます。

価格は4万3890円からです。

DJI Osmo Nano スタンダードコンボ (64GB) 43,890円 Amazon で見る PR

Source: DJI