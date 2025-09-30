「“大学教授の父”に突然ズボンを脱がされて…」27歳女性が“わかりにくい虐待”にスポットを当てたいワケ
精神保健福祉士の資格を持ち、実務経験がありながら、退職して弁護士を目指す女性がいる。やまゆうさん（@GYUKA1519）、27歳だ。虐待された児童を支援する活動をしているが、自身もまた被虐待児だった過去がある。「私の体験は、話しても『それは虐待ではない』と否定されることが多くて……」と悔しさをにじませる彼女の言葉に耳を傾けた。
◆大学教授の父に、ズボンを脱がされて…
――やまゆうさんは、社会的に立派な肩書をもつご両親に育てられたと伺っています。
やまゆう：そうですね。私は香川県丸亀市に生まれました。父は大学教授、母は薬剤師です。見合い結婚だった両親は、どこか他人感のある夫婦でした。子どもに対する愛情は豊かとは程遠く、無関心がもっとも適切な表現かもしれません。
――お父さんからの虐待を受けたのはいつ頃からでしょうか。
やまゆう：古い記憶だと3歳くらいのときです。2人でテレビを見ていたら、突然ズボンを脱がされて、お尻の穴にティッシュを詰められました。父がいかにも愉快そうに、面白がってやってきたのを覚えています。
◆リストカットを見た警察官が驚きの一言
――とてつもない虐待経験に感じますが。
やまゆう：ただ、父は非常に巧妙で、すべて私の妄想であるかのように仕立てるんです。のちに勉強して、こうした「相手がおかしいのではないかと錯覚させる」心理的虐待をガスライティングということを学ぶのですが。また、父の肩書も手伝って、私の被害を訴える声に耳を傾ける大人は皆無でした。
――たとえば、どんな訴えをして、どう無視されたのでしょうか。
やまゆう：小学生時代からリストカットなどの自傷行為に走り、中学・高校時代にはピークに達しました。ときには自傷によって病院に運ばれたり、家出をして警察に保護されることもありました。心にずしんときたのは、家出をしたときにある警察官から「親から殴られて育った子もいるんだぞ！」と怒鳴られたことです。また別の警察官は私のリストカットを見て、「もっと傷が深い子もいる」という趣旨の発言をしました。つらくてSOSを出しても、頭ごなしに否定されてしまって、身の置き場がありませんでした。
◆病院や警察では「甲斐甲斐しい親」として振る舞う
――やまゆうさんが病院や警察に保護されたときは、ご両親はどう対応するのでしょうか。
やまゆう：必ず迎えに来ます。世間体を重んじる人たちなので、「問題を起こした子どもを見捨てない甲斐甲斐しい親」として振る舞うのだと思います。病院の先生も警察官も、家庭内の詳細はわかりませんから、私ひとりがおかしいと思っていたでしょう。
当時から私は発達障害と診断されていましたので、たいていのことを「認知が歪んでいる」でスルーされていたとは思います。精神科病院にも行かせてもらえましたが、必ず親公認のところでした。もちろん、診察には親が立ち会います。こうして“何もできない子”にされることで、あくまで親の管理下での必要な治療を受けていました。
◆「虐待と縁遠い」と思わせる狙いが？
――お父さんから言われて驚いた言葉はありますか。
やまゆう：高校時代、家庭に居場所がなかったことから病み、性的逸脱行動がみられました。出会い系アプリで知り合った男性と懇意になったのですが、望まない性行為をさせられました。驚いた私は警察に連絡をしたのですが、父が迎えに来ました。2人きりになったとき、父から「気持ちよかっただろう？ 感謝しなきゃな」と言われ、絶句しました。
それから具体的な言葉ではないのですが、家族ぐるみで仲良くしていた友人2人を私から引き裂いたのも父でした。それぞれ、病気を抱えていたり、母子家庭であったりした子たちのコンプレックスにつけ込んで、私がいないときに「うちの子がこんなことを言っていたよ」と吹き込むんです。それが原因で私は2人の親友と疎遠になり、孤立しました。
