GoProから約9年ぶりとなる最新のジンバルがリリースされます！

バッテリー性能は秀逸

今回登場した「Fluid Pro AI」は、その名の通り専用のAIトラッキングモジュールを搭載し、自動で被写体をロックオンしてフレーム内に収めてくれます。

2016年に発売されたKarma Grip スタビライザーはアクションカメラ専用でしたが、今回は交換式のマウントを搭載しており、アクションカメラだけでなく、重量400g以内のコンパクトカメラ、スマートフォンでも利用できます。

前方・後方対応のAI被写体トラッカーが、人物の顔や身体を捕捉・追跡して被写体をフレーム内に収めます。手の動きを認識してくれるので、遠隔操作も可能。モバイルアプリに接続すれば、追加ツールを活用してパノラマ写真やタイムラプスを撮影することも。

補助照明が撮影時の光量を調整し、プロのようなバランスの良い写真を撮ることができます。三脚や伸縮式のアームなどはありませんが、最大18時間駆動の大容量バッテリーを内蔵しており、AIトラッカーとLEDライトをONにした状態でも最大6時間の撮影が可能とのこと。Insta360やDJIの製品と比べても、バッテリー性能はかなり優秀です。

用途は広く、複数のカメラをお持ちの方には便利かもしれませんが、正直ジンバルに関しては、DJIに全部持っていかれているかな…という印象です。バッテリー性能は秀でているので、外出先で長時間、いろんなカメラで使えるジンバルをお探しの方にはいいかも。

価格は229.99ドル（約3万4350円）で、8Kの360度カメラ「MAX2」と、ライト内蔵の小型軽量アクションカメラ「LIT HERO」も同時発売。10月21日（現地時間）からGoPro.comにて販売開始です。

Source: GoPro