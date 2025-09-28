いつか心を開いてくれると信じて保護犬を迎え入れ、家族みんなで愛情を注いだら…？保護犬の変化が感動を呼び、投稿は100万回再生を突破。「素敵な家族」「泣ける」「表情が全然違う！」といった声が寄せられています。

【動画：人の温もりを知らず、外で飼われていた犬→『絶対幸せにする』とお迎えして…思わず涙する『別犬級の表情』】

怯えた表情の保護犬をお家に迎えたら…

Instagramアカウント「akn_0107」に投稿されたのは、推定8歳の保護犬「おふとん」君とご家族の出会い、そして一緒に暮らし始めてからの様子です。

保護されるまでのおふとん君は外で生活しており、人の温もりや大切にお世話をしてもらう幸せを知らずに育ってきたそう。ご家族が初めて保護施設に会いに行った時には怯えた表情をしていて、ふれあっているうちに部屋の隅に逃げていってしまったとか。

しかしママさんはおふとん君との短いふれあいの中で、「絶対に心を開いてくれる」と確信したといいます。そして「私たち家族が幸せにする」と心に誓い、お家に迎えることにしたのだとか。

ご家族に愛されて、少しずつ変化

おふとん君がお家に迎えられてからは、ご家族に溺愛される日々がスタート。お子さんたちもすぐにおふとん君のことを大好きになり、たくさん撫でて可愛がっていたそうです。

ご家族と一緒に過ごすうちに、おふとん君は人に愛される喜びや人の手の温かさを知っていきました。そしてご家族の気持ちに応えて、少しずつ心を開いてくれるように…。同時にだんだん表情も柔らかく、明るくなっていったといいます。

現在の幸せいっぱいの姿に感動

現在、おふとん君はすっかり家族の一員になっており、朝みんなが起きてくるとしっぽをブンブン振って喜び、とびきりの笑顔まで見せてくれるそう。その幸せいっぱいの姿は、出会った時とは別犬のよう…！

そんなおふとん君の可愛い姿が見たくて、いつの間にかご家族は早起きになったそうですよ。その微笑ましいエピソードからも、ご家族の深い愛情が感じられますね！

保護団体や保護施設の方々により命が繋がれ、ご家族の愛の力で笑顔を取り戻せたおふとん君。素敵な変化は、多くの人に感動を与えてくれることとなりました。

この投稿には「こんなに優しいお顔になるなんて…」「愛情って伝わるんですね」「素敵なご家族に巡り会えて本当に良かった」「ずっと幸せにね！」といったコメントが寄せられています。

おふとん君の可愛い姿やご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「akn_0107」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「akn_0107」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。