8月22日ロッキーズ戦以来のスタメン外

【MLB】ドジャース 5ー3 マリナーズ（日本時間28日・シアトル）

ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、敵地マリナーズ戦のスタメンを外れた。指揮官は休養日だと説明し、シーズン最終戦には出場する見込みとなっている。8月21日（同22日）のロッキーズ戦以来の欠場。LA放送局も“異なる光景”に注目した。

大谷が今季欠場したのは、4月に長女が誕生した際に「産休制度」を利用しての2試合と8月21日（同22日）のロッキーズ戦の計3戦。今季もフル稼働してチームを支えてきた。代わって1番に座ったのはトミー・エドマン内野手。また、2〜3番には前日が休養日だったムーキー・ベッツ内野手とフレディ・フリーマン内野手が復帰した。

初回先頭のエドマンの打席直前、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」では“大谷不在”が話題を呼んだ。解説を務める元米ソフトボール代表でアテネ五輪金メダリストのジェシカ・メンドーサさんは「ムーキー（・ベッツ）とフレディ（・フリーマン）はスタメンに戻ってきました。昨日と比べて少し奇妙なのは、1番にショウヘイ・オオタニに代わってトミー・エドマンが座っていることです」と打順変更に驚いた様子。

「それが（昨日と比べて）最大の違いです。ショウヘイが父親リストに入って以降、初めて見る光景です」とメンドーサさん。大谷が「産休制度」を利用してチームを離れた4月18〜19日（同19〜20日）の敵地・レンジャーズ戦ではエドマンがリードオフを務めており、5か月ぶりの“珍事”に注目したようだ。（Full-Count編集部）