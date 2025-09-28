人気サッカー漫画「ブルーロック」実写映画化 出演者は“1000人超”大規模オーディションで決定・2026年夏公開予定
【モデルプレス＝2025/09/28】人気サッカー漫画『ブルーロック』（原作：金城宗幸氏・ノ村優介氏／講談社「週刊少年マガジン」連載）が、実写映画化されることが決定。2025年9月中旬よりクランクインし、ワールドカップイヤーとなる2026年夏の公開を目指していることがわかった。
【写真】「ブルーロック」糸師凛＆潔世一「anan」表紙飾る
同作は、日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄”（ブルーロック）プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生FW（フォワード）たちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げる物語。常識を打ち破る斬新な設定と個性を爆発させるエゴイスティックなキャラクターたち、そして予測不能なストーリー展開が国内外の読者を熱狂させ、サッカー漫画の新たな金字塔として絶大な人気を誇る。また、2022年にTVアニメ化、24年には劇場版アニメが公開、さらにスマホゲーム、舞台化など幅広い分野にてメディアミックス展開をしているが、2026年に満を持して実写映画化される。
映画化にあたり、原作の金城氏、ノ村氏よりコメントが到着。金城氏は「リアルブルーロックが始まるぞ！潔は誰がやるの！？蜂楽は！？凪は！？ブルーロックマンは！？納豆は！？とかいろいろ気になると思いますが、かつてないエゴエゴな制作陣が『ブルーロック』を愛して作ってくれています！続報を待たれよ！」と太鼓判を押している。また、ノ村氏は「『ブルーロック』がまさかの実写映画化です！我々以上に熱いエゴイストで、かつ細やかな制作の方々と刺激的な打ち合わせを日々重ねています。『ブルーロック』×実写の化学反応が何を生み出すのか、ぜひお楽しみに！！」と、実写化への期待を込めたコメントを寄せた。
今回の実写版『ブルーロック』の制作を担うのは、実写シリーズ『キングダム』や『ゴールデンカムイ』、『沈黙の艦隊』、また邦画歴代興行収入トップ記録に迫る勢いの『国宝』など、ハイクオリティな大作で世界へ挑み続けている、CREDEUS。代表の松橋真三氏によると「原作の持つ熱量と、これぞ日本の漫画！という独創的なストーリーに夢中になり、企画を立ち上げて、2022年より本格的に動き出しました。脚本作りでは、金城先生、ノ村先生と密に連携を取りながら、何度も議論を重ねてきました。」と語った。
また実写化するにあたり、魅力的なキャラクターたちの“エゴ”を体現できるキャスト陣のリアリティを大事にしたことを明かす。「主演を含め、1000人を超える大規模なオーディションを行い、サッカー経験、ビジュアル、演技力、そして人間性を重視しました」とキャスティングへの強いこだわりをみせた。さらに「キャスト陣はクランクインの約1年半も前からプロサッカー選手らの指導のもと練習を重ね、原作さながらな“エゴイスト”たちへと変貌を遂げました。皆さん、互いに高め合いながら凄い気合いで撮影に臨んでくれています。これまで原作が築き上げてきたものを大切に、実写にしかできない表現方法を徹底的に追求して、新時代のエンターテインメントをお届けします。どうぞご期待ください！」と2026年夏の公開へ向けて、その意気込みを伝えた。
2022年10月〜2023年3月にかけてテレビ朝日系列にてTVシリーズ第1期が放送され、2024年4月に初の劇場版作品となる『劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-』が公開。そして同年10月よりテレビ朝日系全国ネット“IMAnimation”枠にてＴＶシリーズ第2期となるTVアニメ『ブルーロック VS. U-20 JAPAN』が放送されたアニメ『ブルーロック』は、TVアニメ新シリーズの制作も決定した。
同情報は、2025年9月28日に京王アリーナTOKYO（武蔵野の森スポーツプラザ メインアリーナ）にて開催されたTVアニメ『ブルーロック』のキャストが一堂に会するイベント「ブルーロック エゴイストフェスタ2025」内で発表され、会場はファンの歓声で大いに盛り上がった。なお、新情報は今後順次公式サイト・公式SNSにて発信される予定である。（modelpress編集部）
◆「ブルーロック」実写映画化決定
◆「キングダム」「国宝」出掛けた「CREDEUS」が制作担当
◆「ブルーロック」TVアニメ新シリーズ制作決定
