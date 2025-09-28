Âë¤¬¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ÎÎ¢¤Ç¡Ä¸µ½õ¤Ã¿Í¤¬ÆüËÜ¿ÍÈþ½÷¤È·ëº§È¯É½¡¡´¿´î¤ÎÊó¹ð¡Ö¿´¤«¤é´¶¼Õ¡×
¸µÂë¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤¬·ëº§È¯É½
¡¡ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎBC¿ÀÆàÀî¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼³°Ìî¼ê¤¬ÆþÀÒ¤·¤¿¡£¿·ºÊ¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÌîÖÖº»À¤¡Ê¤Î¤À¤±¡¦¤µ¤è¡Ë¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤Ëµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ï1Ç¯ÌÜ¤«¤é124»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.271¡¢23ËÜÎÝÂÇ¡¢52ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇÃæ¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2023Ç¯¤Ï57»î¹ç¤È½ÐÈÖ¤¬¸º¾¯¤·¡¢ÂÇÎ¨.263¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢20ÂÇÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¹â¶¶ÎéÅê¼ê¡¢Àô·½ÊåÅê¼ê¤È¤Î1ÂÐ2¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.169¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢3ÂÇÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥ª¥Õ¤Ë¼«Í³·ÀÌó¡£º£µ¨¤ÏBC¿ÀÆàÀî¤Ç50»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.295¡¢18ËÜÎÝÂÇ¡¢58ÂÇÅÀ¡¢OPS1.002¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¤ÈÂÇÅÀ²¦¤Î2´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÌîÖÖ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë