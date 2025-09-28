国連総会で演説するイランのペゼシュキアン大統領＝２４日、ニューヨーク市の国連本部/Jeenah Moon/Reuters

（ＣＮＮ）イランによる核開発問題をめぐり、国連による対イラン制裁が２８日に復活した。核合意以前の制裁が復活する「スナップバック（制裁復活）」と呼ばれる合意の規定に基づくもので、中東情勢が緊迫する中、欧州各国が復活を主導した。

今回のスナップバックでは、イランの物議を醸す核開発計画を制限・監視するための核合意の一環として停止されていた国連制裁が１０年ぶりに再び発動されることを意味する。

フランス、ドイツ、英国は声明で、イランが核合意の義務を履行していないと指摘し、スナップバックを発動せざるを得なかったと述べた。だが、制裁の復活は、イランが核開発計画に対する国際的な監視からさらに遠ざかることを意味する可能性がある。

制裁は本来、１０月１８日に恒久的に終了する予定だった。しかし、核合意では、イランが約束を履行していないと判断した場合、署名国は期限前に制裁を復活させることが可能だった。

欧州側は８月、国連安全保障理事会に対し、イランが核合意の義務のほぼすべてに違反しているとし、スナップバックの準備に入った。ロシアが１０月から安保理の議長国となる前に手続きを進めるため、イランに１カ月の猶予期間を警告した。

今月に入り、アラグチ外相などイラン当局者との会合や電話協議が繰り返されたが、欧州側の主要な要求の実現には至らなかった。欧州側は、イランが外交的解決を模索する用意があることの証拠の提示や、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）による監視・査察の順守、濃縮ウランの所在と現状の説明を求めていた。欧州側は、イランが米国との直接協議を再開することも求めていた。

西側諸国やイスラエルは長年、イランが核兵器開発を目指していると非難してきた。イランは核計画が平和目的だと主張している。

イランは２７日、フランス、ドイツ、英国の大使を召還すると発表。アラグチ氏は国連安全保障理事会宛てに書簡を送り、３カ国によるスナップバックの発動は「明白な手続きの乱用」と非難したと国営イラン通信（ＩＲＮＡ）が伝えた。

スナップバックにより、０６〜１０年に導入された国連制裁が復活する。これには武器禁輸や弾道ミサイル計画に関わる技術の移転禁止が含まれる。イランの石油産業や金融サービス部門も標的となる。

ただし、今回の欧州の決定はイランの歴史的な同盟国である中国やロシアといった他の核合意署名国を拘束するものではない。

米国はトランプ大統領の１期目に核合意を離脱し、強力な制裁による「最大限の圧力」をかける政策を選択した。今回のスナップバックは、欧州が事実上、米国の立場に近づいたことを意味する。