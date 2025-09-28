ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Î"ÂÎÄ´ÌäÂê"¤¬³Æ³¦¤ËÇÈÌæ¡Ä¶õÇò¤Î1¥«·î´Ö¤Ë°ìÂÎ²¿¤¬¡© ¥É¥é¥Þ¹ßÈÄ¾ðÊó¤â
¡¡ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê50¡Ë¤¬¡¢½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢9·î22ÆüÇÛ¿®¤ÎNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤¬Êó¤¸¡¢³ÆÊýÌÌ¤ËÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âô¸ýÌ÷»Ò¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡È´ñÀ×¤Î¥¢¥é´Ä¡É¡ª¡Ö2025Ç¯¤Ç¡Ø60ºÐ¡Ù¤Î¤ªÈþ¤·¤¤½÷ÀÍÌ¾¿Í¡×°µÅÝÅª1°Ì¤Î¸¶ÅÀ
¡¡Æ±»ï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢25Æü¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¡¦¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡×ÆüËÜË¡¿Í¤¬¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÊÆÁÒ¤ÏSUV¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤È¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÄ¾Á°¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¡¢·ë¶É¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡×¤Î¿·ºîÈ¯É½²ñ¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¼«ÂÎ¤¬Ãæ»ß¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖBARNEYS NEW YORK¡×¶äºÂËÜÅ¹¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡¢Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼Âà¡¢·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÆÁÒ¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤À¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ë1²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¿ôÉ´Ëü±ß¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¤¬È¯À¸¤·¡¢°ìÄê´ü´Ö¡¢Ìµ½þ¤Ç¿·¾¦ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ëÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤â¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó·ÝÇ½¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ó¤ÊÂç»ö¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄ¾Á°¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÍýÍ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤é¤ÎÂ»³²Çå½þ¤¬ÀÁµá¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¤â¤·»ä¤¬¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Çç¤Ã¤Æ¤Ç¤â¸½¾ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¤³¤Î¥É¥¿¥¥ã¥ó¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÈÂÎÄ´¤ÎÅÔ¹ç¡É¡È»öÌ³½ê¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¡É¤È¤·¤«¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤ÇÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÊÆÁÒ¤Î»ýÉÂ¤ÎºÆÈ¯¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡2019Ç¯¡¢ÊÆÁÒ¤ÏÅö»þ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÄã¿ñ±Õ°µ¾É¸õ·²¡×¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î3Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡ÖµÞÀ¹øÄË¾ÉµÚ¤ÓÀçÄ²´ØÀá¾ã³²¤Ë¤è¤ë±¿Æ°µ¡Ç½¾ã³²¡×¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¡¼¤ÇºÆ±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡ÖCHICAGO¡×¤ò¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡24Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀèÀ¸¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤ÆºòÇ¯8·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¤·¡¢5·î¤¯¤é¤¤¤«¤éµÞ¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆµÞÂ®¤ËÂÎÄ´¤¬°²½¡¢»ýÉÂ¤¬ºÆÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÊÆÁÒ¤ò20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¼èºà¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿·ÝÇ½µ¼Ô¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£
¢£ÂÎÄ´¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤Æ¸µµ¤¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä
¡Ö50ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÍâÆü¤Îº£Ç¯8·î2Æü¤È3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¼«¿È¤ÎÈ¾À¤µª¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ØRYOKO YONEKURA¨¡DISFRUTA DISFRUTA¨¡¡Ù¤Ç¡ÈÂÎÄ´¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤Æ¸µµ¤¡£¼£ÎÅ¤â½çÄ´¤Ç¤¹¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤â¡¢8·î19Æü¤Þ¤Ç¤ÏÉÑÈË¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤«¤Ä¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î1¥«·î¤Ç¤ÎµÞÊÑ¤Ö¤ê¤¬¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤º¡È²¿¤«ÊÌ¤Î»ö¾ð¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ´ª·«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î8·î19Æü¤Î¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤ÇÌÈµö¾Ú¹¹¿·¡¡ÉÔ°Â¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥¹¥¿Åê¹Æ¤«¤é¡¢º£·î17Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥É¥¿¥¥ã¥ó¤Þ¤Ç¤Î¡È¶õÇò¤Î1¥«·î¡É¤Ë¡¢°ìÂÎÊÆÁÒ¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¼Â¤Ï¿åÌÌ²¼¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÁÒ¤ÎÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÞ¤Ë¡¢ÊÆÁÒÂ¦¤«¤éÌµ´ü±ä´ü¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´ë²è¤Ë¤ÏÊÆÁÒ¼«¿È¤â¥Î¥êµ¤¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¤¿¤À¤¿¤À°¢Á³ÊòÁ³¤Ç¤¹¡£ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤Ï¿Í°ìÇÜ¶¯¤¤Èà½÷¤¬¡È¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡É¤È¸À¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢¤è¤Û¤É¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤â¤Ã¤Ñ¤é¤ÎÉ¾È½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤«¤éÆÈÎ©¤·¡¢¼«¿È¤¬·Ð±Ä¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯Î©¾ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÊÆÁÒ¤âËÁÆ¬¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥É¥¿¥¥ã¥ó¤¬¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¤â½½Ê¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â·èÃÇ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤²¿¤«¤Î¤Ã¤Ô¤¤Ê¤é¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¿¿ÁêµæÌÀ¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£
¡Ê°òß·ÄçÍº¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë