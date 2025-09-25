BT21×「グラニフ」コラボに新作！ メンバーのダンス姿を刺しゅうしたジャケットなど全15種登場
LINE FRIENDSのグローバルキャラクターブランドBT21と「グラニフ」のコラボレーションアイテムが、9月30日（火）から、国内の一部店舗および公式オンラインストアで発売。公式オンラインストアでは、9月29日（月）23時59分まで先行予約販売を受付中だ。
【写真】SHOOKYやCHIMMYが主役のウェアも！ コラボ新作一覧
■「グラニフカフェ」ではラテも提供
今回登場するのは、夢に向かって走るBT21の、愉快で時には感動的な物語を感じられるアイテム全15種類。
ラインナップには、ピアノを弾いているSHOOKYの「長袖Tシャツ」や、お花になったRJを刺しゅうした「裏毛ビッグシルエットスウェット」、ヨガを楽しむCHIMMYの「裏毛ビッグシルエットパーカー」など、各キャラクターの魅力が詰まったウェアがそろう。
そのほか、メンバーのダンス姿を左右の胸元に施した「トラックジャケット」や、宇宙の中に散らばるBT21のパターン柄を使った「リバーシブルブルゾン」、思い思いのスタイルで過ごすBT21のプリントがかわいい「裏毛パンツ」などを展開。
加えて、柔らかいタッチで描かれたBT21に癒やされる「ミニショルダーバッグ」や、「キャップ」、「ミドルソックス」といった雑貨も用意される。
さらに、渋谷の「グラニフ東京」と福岡の「グラニフ福岡天神」に併設される各「グラニフカフェ」では、9月30日（火）〜10月12日（月）の期間限定で、BT21の「オリジナルラテ」を提供。ラテアートは全8種から選ぶことができ、お気に入りのキャラクターとともに特別なカフェ体験が楽しめる。
