手もみセラピスト・音琶麗菜氏が伝える！お風呂でできるセルフケア『【40代50代必見！】手をもむだけで、コレステロールを下げる方法』
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
『【40代50代必見！】手をもむだけで、コレステロールを下げる方法』と題した動画で、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、健康診断でLDLコレステロール（悪玉コレステロール）の数値を指摘された人に向けて、自宅で取り入れやすいセルフケアを紹介した。音琶氏は「コレステロールは80％肝臓で作られている」と解説し、「食事や運動も大切ですが、忙しい人にはなかなか難しい。だからこそ自分でできる工夫を」と語っている。
動画では、3つの反射区を用いた手もみセラピーの方法が解説された。最初に取り上げられたのは肝臓の反射区で、右手薬指の下部分を刺激することでコレステロールの調整に役立つとされる。押し方は「7秒間しっかり押す」のが目安とされた。
次に紹介されたのは甲状腺の反射区で、「ここを押すことで新陳代謝が促され、血中脂質の消費を後押しできる」と説明。両手の親指付け根にある部位を押すと「痛みを感じるが、次第に手が温まる感覚がある」と、自身の体験を交えて伝えた。
3つ目は腎臓の反射区で、LDLコレステロールを余分に作らせないよう刺激する狙いがある。両手それぞれの手のひら中央を円を描くように押す方法が示され、「痛いところがあれば集中的に押すとよい」と助言した。
さらに音琶氏は「1つの反射区につき7秒×3～5回を、1日3セット」と具体的な目安を提示し、「お風呂上がりなど身体が温まっている時に行うのがおすすめ」と述べている。日常生活に無理なく取り入れられる工夫が強調されていた。今回の動画は、コレステロール対策を模索している人にとっても非常に参考になる内容である。
動画では、3つの反射区を用いた手もみセラピーの方法が解説された。最初に取り上げられたのは肝臓の反射区で、右手薬指の下部分を刺激することでコレステロールの調整に役立つとされる。押し方は「7秒間しっかり押す」のが目安とされた。
次に紹介されたのは甲状腺の反射区で、「ここを押すことで新陳代謝が促され、血中脂質の消費を後押しできる」と説明。両手の親指付け根にある部位を押すと「痛みを感じるが、次第に手が温まる感覚がある」と、自身の体験を交えて伝えた。
3つ目は腎臓の反射区で、LDLコレステロールを余分に作らせないよう刺激する狙いがある。両手それぞれの手のひら中央を円を描くように押す方法が示され、「痛いところがあれば集中的に押すとよい」と助言した。
さらに音琶氏は「1つの反射区につき7秒×3～5回を、1日3セット」と具体的な目安を提示し、「お風呂上がりなど身体が温まっている時に行うのがおすすめ」と述べている。日常生活に無理なく取り入れられる工夫が強調されていた。今回の動画は、コレステロール対策を模索している人にとっても非常に参考になる内容である。
YouTubeの動画内容
関連記事
手もみセラピストの音琶麗菜氏が指南！『【最新版】生理不順、生理がこないときは、簡単手もみセラピーで対処！』焦りに寄り添うやさしい手順
手もみセラピストの音琶麗菜氏が丁寧に解説！寝たままできる手順『【寝る前】手をもむだけで、全身の疲れを癒し、自律神経を整える方法！寝たままOK!』
手もみセラピストの音琶麗菜氏が実践ガイド！『【ダイエット】食欲が止まらない人はこれやって！手もみで自然に痩せる方法！』タイプ別アプローチ
チャンネル情報
手もみセラピストの音琶麗菜です^_^たった７秒！誰でも簡単！手のひらを押すだけの健康法「いつでも、どこでも、手もみセラピー」を提供しています。この手もみセラピーが、あなたの元気のお役に立ちますように☆