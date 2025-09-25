この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『【40代50代必見！】手をもむだけで、コレステロールを下げる方法』と題した動画で、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、健康診断でLDLコレステロール（悪玉コレステロール）の数値を指摘された人に向けて、自宅で取り入れやすいセルフケアを紹介した。音琶氏は「コレステロールは80％肝臓で作られている」と解説し、「食事や運動も大切ですが、忙しい人にはなかなか難しい。だからこそ自分でできる工夫を」と語っている。

動画では、3つの反射区を用いた手もみセラピーの方法が解説された。最初に取り上げられたのは肝臓の反射区で、右手薬指の下部分を刺激することでコレステロールの調整に役立つとされる。押し方は「7秒間しっかり押す」のが目安とされた。

次に紹介されたのは甲状腺の反射区で、「ここを押すことで新陳代謝が促され、血中脂質の消費を後押しできる」と説明。両手の親指付け根にある部位を押すと「痛みを感じるが、次第に手が温まる感覚がある」と、自身の体験を交えて伝えた。

3つ目は腎臓の反射区で、LDLコレステロールを余分に作らせないよう刺激する狙いがある。両手それぞれの手のひら中央を円を描くように押す方法が示され、「痛いところがあれば集中的に押すとよい」と助言した。

さらに音琶氏は「1つの反射区につき7秒×3～5回を、1日3セット」と具体的な目安を提示し、「お風呂上がりなど身体が温まっている時に行うのがおすすめ」と述べている。日常生活に無理なく取り入れられる工夫が強調されていた。今回の動画は、コレステロール対策を模索している人にとっても非常に参考になる内容である。

