A’pieu新作トリートメント♡ラズベリー＆ミントで頭皮ケア

A’pieuから、頭皮と髪を同時にケアできる新作トリートメントが登場♡ 2025年9月25日(木)より、ラズベリー² ヘアビネガー¹ トリートメントとミント³ スカルプ ヘアビネガー¹ トリートメントの2種を、公式オンラインショップや楽天市場・Amazonなどで発売します。頭皮のうるおいを守りつつ、パサつきやベタつきもすっきり整える毎日使いたくなるヘアケアアイテムです♪

ラズベリーとミントの特徴

ラズベリー² ヘアビネガー¹ トリートメント（1,100円税込）は、ビタミンE豊富なヨーロッパキイチゴ果実エキスを配合。頭皮のキメを整え、髪にうるおいを与え、しっとりとした仕上がりに♡

ミント³ スカルプ ヘアビネガー¹ トリートメント（1,100円税込）は、ミズハッカ・アップルミント・セイヨウハッカの清涼成分で、髪のベタつきや頭皮の不快感をケア。

使うたびにすっきりクリアな感覚が続きます♪

*1 整髪成分：酢

*2 保湿成分：ヨーロッパキイチゴ果実エキス

*3 清涼成分：ミズハッカエキス、アップルミント葉エキス、セイヨウハッカエキス

ヘアビネガーで髪までケア

頭皮だけでなく、髪のパサつきや外的刺激によるダメージにもアプローチ。シャンプー後、頭皮に適量を塗布し、軽くマッサージしてからぬるま湯で洗い流すだけでOK♡

5～10分ほど置くと、よりしっとりすっきりの仕上がりに。1,100円（税込）で、毎日のヘアケアが手軽にアップデートできます。

A’pieuトリートメントで健やかな髪に

頭皮の乾燥やベタつき、髪のパサつきに悩む方におすすめなのが、A’pieuのラズベリー²・ミント³ ヘアビネガー*¹ トリートメント♡

1,100円（税込）で、弱酸性のやさしい処方と天然成分で髪と地肌を同時にケアできます。

公式オンラインショップや楽天市場、Amazonで購入でき、毎日のヘアケアに取り入れやすいアイテムです♪