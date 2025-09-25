優勝を決めた7日以来の実戦登板

頼もしい男が休養十分で戻ってきた。阪神の石井大智投手が24日、広島との2軍戦に17日ぶりに実戦登板。1回を無安打2奪三振に抑える完璧な内容で、休養明けから健在ぶりを見せつけた。

今季ここまで51試合の登板で防御率は驚異の0.18。プロ野球記録の48試合連続無失点を継続中。本拠地・甲子園でリーグ優勝を決めた7日の広島戦以来の登板。優勝を決めた後は格の違いを見せつけた。

6回から2番手としてマウンドに上がると、渡邉と田村を連続の空振り三振。最後に磯村を左飛に打ち取った。最速は152キロだった。

クライマックスシリーズでは大車輪の活躍が期待される。SNSでは「今セ・リーグで1番打てない投手」「藤川みたいな球投げるようになってるな……」「ストレートで空振り取れるのが良い」「凄いボールを投げてるのがこの動画でも分かるって言う」「見てたけど打てるわけねーwww」「休養して万全やね！」「真っ直ぐの質がレベチ」「バットにすら当たらん」などのコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）