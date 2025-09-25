シンガーソングライターのザ・ウィークエンドが「個人的な事情」により、今週末に予定されていたグローバル・シチズン・フェスティバルの出演を取りやめた。貧困の撲滅と気候変動への取り組みの募金活動として、27日にニューヨークのセントラルパークで開催されるチャリティイベントに出演予定となっていたウィークエンドが出演中止を発表、ラッパーのカーディ・Ｂが代わりにステージに立つことが発表された。



ウィークエンドは次のような声明を出している。「個人的な事情により、グローバル・シチズンでのパフォーマンスが叶わなくなったことを、残念ながらお知らせいたします。彼らの活動に深く共感しているからこそ、共に行動してくださったファンの皆さまに心から感謝申し上げます。ご理解とご支援に、あらためて感謝いたします」



一方で、先日ニューアルバム「アム・アイ・ザ・ドラマ？」をリリースしたところのカーディは「地元ニューヨークに帰り、新曲の数々とすべての『ドラマ』をグローバル・シチズン・フェスティバルに届けるのが待ちきれない」とコメントしている。



今年の同イベントでは、アフリカ全土100万人へのエネルギーの供給、アマゾン熱帯雨林3000万ヘクタールの保護、世界中の３万人の子どもたちに教育の機会を届けることを目標としている。