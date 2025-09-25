ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎHR²¦¤Ë¡È²«¿§¿®¹æ¡É¡¡ÂÆ§¤ßÂ³¤¯¥É·³¤¬ÂÛÈ¤Ë¡Ä¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤¬ÍÍø¤Î¥ï¥±
·ã¤·¤¤¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥ÉÁè¤¤ºÇÃæ¤ÎD¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È2»î¹ç¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È3»î¹ç
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ËÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤Ï54¹æ¥½¥í¡£1ËÜÈ´¤±½Ð¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î¾Íº¤È¤â¤Ëº£µ¨»Ä¤ê»î¹ç¤Ï¡Ö5¡×¡£²Ì¤¿¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡½¡½¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï23Æü¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÇÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Áê¼êÀèÈ¯¤Çº£µ¨13¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥ÈÅê¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¥«¥¦¥ó¥È1-2¤«¤é¡¢Æâ³Ñ¹â¤á¤Î147¥¥í¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ËµÍ¤Þ¤é¤µ¤ì¡¢Æó¥´¥í¡£3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÆâ³Ñ¹â¤á¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤È¤é¤¨ÀÚ¤ì¤º¡¢»°Èô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ËNPBÄÌ»»2038°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢MLB¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦¿·°æ¹¨¾»»á¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥È¤Ë¤Ïº¸ÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶ì¤·¤¤ÂÇ·â¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÆâ³Ñ¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¡¢Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¥³¡¼¥¹¤ËÀ©µå¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¡¢ÂÇ¤ÁÊý¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Î¤È¤³¤í¤ÏÁê¼ê¤Îµ»½Ñ¤¬¾å²ó¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¿·°æ»á¤Ï¡Ö¡ÊËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ï¡Ë¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ÎÊý¤¬¤ä¤äÍÍø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¸«¤ë¡£1ËÜº¹¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¾å¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨»Ä¤ê»î¹ç¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¡È³Êº¹¡É¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤ò2»î¹ç¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤ò3»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¡È¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½ÐÀÚÉä¡É¤ÎºÇ¸å¤Î1Ëç¤ò¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥ì¥Ã¥º¤È·ã¤·¤¯Áè¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¯¡£¥¢¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï´û¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ò·è¤á¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¡ÊµåÃÄ²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤¬¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿2001Ç¯°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë24Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ë¤â¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö1¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·ü¤«¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤âºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤¤òÈ´¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤È2»î¹ç¡¢PS´û¤Ë¾ÃÌÇ¤Î¥Ä¥¤¥ó¥º¤È3»î¹ç
¡¡¿·°æ»á¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¡¢Â¿¾¯ÉÔÍø¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ìÀþµé¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤ò·Ñ¤®¤³¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÂçÃ«¤¬»Íµå¤ÇÊâ¤«¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂçÃ«¼«¿È¤âÈà¤ÎÌîµå´Ñ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡ÍøÍ¥Àè¤ÇÌµÍý¤Ë¤ÏÂÇ¤È¤¦¤È¤»¤º¡¢»Íµå¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤òÍÊ¤¹¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î»Ä¤ê»î¹ç¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï2»î¹ç¡¢¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï3»î¹ç¡£¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Ï»Ä¤ê5»î¹ç¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥ÉÁè¤¤3°Ì¤Î¥á¥Ã¥Ä¤Ë4¥²¡¼¥àº¹¤È¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤¬É÷Á°¤ÎÅô¡£¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ï´û¤Ë¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·°æ»á¤Ï¡Ö¹õÀ±¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼ã¤¤Åê¼ê¤¬¿¤Ó¿¤ÓÅê¤²¤Æ¡¢¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Õ³°¤ËÂÇ¤Á¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¾¡Éé¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢ÎÏÎÌÅª¤Ë¤â¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ËÍÍø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÃ«¤Ë¤Ï¡È¥Ï¥ó¥Ç¡É¤òÄ·¤ÍÊÖ¤¹¥Ñ¥ï¡¼¤Èµ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¡£º£·î19¡¢20Æü¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¤Ï2»î¹çÂ³¤±¤Æ¡ÈµÕÊý¸þ¡É¤Îº¸ÍãÀÊ¤ØÊü¤ê¹þ¤à¤Ê¤É¡¢ÂÇ·â¤ÎÄ´»Ò¤Ï¤¤¤¤¡£¤¼¤Ò·àÅª¤ÊÂçµÕÅ¾¤ò¸«¤¿¤¤¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë