お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が22日放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」（月曜後11・00）に出演。東京ディズニーシーでファンに遭遇したことを明かした。

「先日、濱家（隆一）だけ仕事の日があって、子供も学校休みやったから、急きょディズニーシー行ったんですよ。昼12時くらいから」と、家族でディズニーシーに行ったことを明かした。

山内の前を歩いていたカップルが振り返ったという。「男子の方が“山内さんですよね？”って話しかけてきて、“あ、どうも〜”って言ったら、“めっちゃファンです”って言った。そんなのよくあるやん？」。初めは社交辞令かと思ったようだが、男性は山内の“ガチファン”だったという。「“どうも〜”って言ったら携帯に俺のステッカーをバーって貼っていた。めっちゃファンやんって思って、“えー！”ってなった」と興奮気味に明かした。

「嫁が“すごい偶然じゃない？こんなことめったにないから写真撮ってあげたら？”みたいな。“ほら、見て。泣いてるよ。男の人”って言った。彼氏の方が泣いていた」と明かして、笑いを誘った。

山内は妻のアドバイス通り男性を写真撮影に誘おうと思って男性に再度近づいたところ、男性の方から「すみません、写真撮ってもらってもいいですか？」と頼まれたという。山内は「俺から言った方が好感度上がったわって。ほんまに俺も言おうと思っていた。俺から言った方が、“山内さんの方から言ってくれた思い出にもなるし”と思って」と悔やんだ。

濱家が「でもそんだけファンだったらこの話は届くんちゃん？こっちから行こうとしていたって言うのを言ってしまったちっさいやつってので、スマホに貼っているステッカーの1枚ははがされるんちゃう？」と話すと、山内は「最悪」とぼやいた。