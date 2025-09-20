自宅の風呂場で「赤ちゃんが生まれた」ことも…歌舞伎町で生き抜いた女性の壮絶半生。家出、闇金、1000万円の借金まで
歌舞伎町で知らない人はいないと言っても過言ではない「ホス狂いあおい」ちゃん。ホス狂いを自認し、ホストを紹介するYouTubeやTikTokが大バズり。いつもニコニコしている彼女からは想像もつかないが……。
「なんで私だけがこんな生活をしているんだろう？ って疑問に思っていました」
物心ついた頃には両親が離婚、暴力、ネグレクト、家出など、その半生は壮絶なものだった……！（記事は全2回の2回目）
◆「俺のところに来い」“東京在住の23歳の男”を頼って家出
あおいちゃんが17歳の頃、幼少期から人生に悩み続ける彼女にとって、唯一の救いはインターネットだった。自身の吐露した悩みを真剣に聞いてくれていた“東京都在住の23歳の男性”に想いを寄せて、大掛かりな家出を決行した。
「彼が『東京に出てきなよ！俺のところに来たらいい』と言ってくれたので、全てを捨ててボストンバッグひとつで夜行バスに乗り込みました」
当時はまだガラケーで、居場所を特定されないために「電池パックを抜いた」というから用意周到だ。
「連れ戻されないために、かなり注意していました。横浜に着いて彼に連絡したら『え、本当にきたの？』って言われてしまって……」
彼は23歳ではなく、なんと、まだ高校生だった。当然、実家で暮らす彼を頼れるわけがない。頼る人も行くあてもないあおいちゃんは、“神待ち掲示板”を使って、家に泊めてくれる男性を探した。
◆神待ち掲示板で出会った男性と同棲、「結婚する」と宣言したが…
「そこで出会った人と結婚直前までいきました。26歳でバツイチ、一軒家で車もあって。少し変わっている人だったけど、ご飯を作って掃除をしていれば喜んでくれたし、自由にバイトもできて、精神的にも金銭的にも安定していました」
疎遠だった実母にも「結婚する」と伝えていたほど。しかし、あおいちゃんにとって気掛かりだったのが、家の中には絶対開けてはいけない“開かずの間”があることだった。
「その1室が気になりつつも、入ったりはしませんでした。それが、ある時、すごく大きな荷物が届いて、どうしても気になって、彼が仕事中、入っちゃったんです。そしたら……。等身大のアニメキャラの人形がたくさんありました。
彼は政治的な思想があったり、前から少し変わっているとは思っていたんですが、理解できないところがどんどん出てきました」
その後、犬を飼うことを提案され「ペットを飼う＝家に縛り付けられるのかも」と恐怖を感じた彼女は、実母を頼ることにした。
◆介護職に就くが、“ホス狂い”の道へ…
だが、実母はすでに再婚しており、ひとり暮らしをすすめられたという。
「老人ホームで働きながら資格が取れる区の制度を利用して、介護ヘルパーの資格を取って。でも、当時はストレスも半端なかった。友達がいなかったので、とにかく友達がほしくて。そのときに仲良くなった子が“ホス狂い”で、私がホストにハマるきっかけになったんです」
とはいえ、あおいちゃんは17歳。ホストクラブに入れるのか？
今の厳しい風営法では絶対に無理だろうが「あの頃はゆるかったから全然お店に入れましたね」と笑う。
「店に行かなくてもタイプなホストがまめに連絡をくれて、デートをしたり悩みを聞いてくれたり、抱きしめてくれたり……。もうめっちゃハマってしまいました」
◆池袋の1K5畳の部屋に困っている女の子たちを“保護”
そして、アフターなどで通っていたバーでスカウトされ、そこで働き始めた。時給は1200円だったが「（飲み屋で働くことが）すっごい自分に合ってる」と感じたようだ。
「その頃は、池袋の1Kで4万3000円のアパートに住んでいました。ホス狂いでお金がなくて家がない子や困っている子を放っておけなくて、しょっちゅう連れて帰ってました。5畳しかないのに、3人で寝転がったこともありましたね」
