¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü)¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨52¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ËÜµòÃÏºÇ½ªÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÉé¤±¤ò¾Ã¤¹°ìÈ¯¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï¾Ð´é¤ÎÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡Ìò¼Ô¤¬Ì¥¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÅÐÈÄ¡£5²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤ÏÌó4Ê¬»ß¤Þ¤ê¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ËËüÍë¤ÎÇï¼ê¤¬¹ß¤êÃí¤¬¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¤Î¹¶·â¡£2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÂçÃ«¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢µÕÊý¸þ¤ØµÕÅ¾3¥é¥ó¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢ËÜµòÃÏ¤ÏÇ®¶¸¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ù¥ó¥Á¤â¤ªº×¤êÁû¤®¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤È¾Ð´é¤Ç¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë