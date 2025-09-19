¥¬¥¹Í¢ÆþÄä»ß¡¢1Ç¯Á°ÅÝ¤·¤Ø¡¡EU¡¢¿·¤¿¤ÊÂÐ¥í¥·¥¢À©ºÛ°Æ
¡¡¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡Û²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Ï19Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÀ©ºÛ°Æ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢EU²ÃÌÁ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢¤ÎÅ·Á³¥¬¥¹Í¢Æþ¤ò2026Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÁ´ÌÌÄä»ß¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£EU¤Ï¥í¥·¥¢¤«¤é¤Î²½ÀÐÇ³ÎÁÍ¢Æþ¤ò27Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë½ª¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥«¥é¥¹³°¸ò°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾åµéÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¤È´ü¸Â¤ò1Ç¯Á°ÅÝ¤·¤·¤¿¡£
¡¡À©ºÛ°Æ¼Â»Ü¤Ë¤Ï¡¢EU²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¡£¥í¥·¥¢»º¤ÎÅ·Á³¥¬¥¹¤ÈÀÐÌý¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤È¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤Ï¡¢ÂåÂØ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÁá´ü¤ÎÍ¢ÆþÄä»ß¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¸½¤Ë¤Ï¶ÊÀÞ¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥í¥·¥¢»º¸¶Ìý¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤Ê¤É¤ÎÀÐÌý¶È¼Ô¤äÀºÀ½½ê¤âÀ©ºÛÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¥í¥·¥¢¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë°Å¹æ»ñ»º¤Î¼è°ú¤â¶Ø¤¸¤ë¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Î·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥ß¡¼¥ë¡×¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¡£¥í¥·¥¢¤¬À©ºÛÆ¨¤ì¤Ë»È¤¦¡Ö±Æ¤ÎÁ¥ÃÄ¡×¤Ë¤â118ÀÉ¤ò¿·¤¿¤Ë²Ã¤¨¡¢·×Ìó560ÀÉ¤¬Æþ¹Á¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£