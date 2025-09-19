¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È¡Ù±Ç²è1ºîÌÜ¤ÎÁ°Æüëý¥É¥é¥Þ¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥Ç¥ê¡¼¡×ÆüËÜ¸ì»úËëÉÕ¤Í½¹ð²ò¶Ø¡ª
¡¡¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¸¶ºî¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È ¡È¤½¤ì¡É¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡Ù¤ÎÁ°Æüëý¡Ê¤¿¤ó¡Ë¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È ¥¦¥§¥ë¥«¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥Ç¥ê¡¼ ¡È¤½¤ì¡É¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡Ù¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¸ìÉÕ¤Í½¹ðÊÔ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ú¥Ë¡¼¥ï¥¤¥ºÃÂÀ¸¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë¡ª¡¡¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È ¥¦¥§¥ë¥«¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥Ç¥ê¡¼ ¡È¤½¤ì¡É¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡ÙÆüËÜ¸ìÉÕ¤Í½¹ðÊÔ
¡¡¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¤Î¿Íµ¤ºî¤ò¡¢¿·´¶³Ð¥Û¥é¡¼¡ØMAMA¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥à¥¹¥¥¨¥Æ¥£¤¬±Ç²è²½¤·¤¿¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È¡È¤½¤ì¡É¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡Ù¡£¤È¤¢¤ëÅÄ¼ËÄ®¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤òÁÀ¤¤Â³¤±¤ë¥Ô¥¨¥í¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿¡È¤½¤ì¡É¤Î¶²ÉÝ¤òÉÁ¤¯¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢ÎòÂå¤Î¥Û¥é¡¼¡õ¥¥ó¥°¸¶ºî±Ç²è¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶½¹Ô¼ýÆþµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¾×·âºî¤À¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢±Ç²è¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È¡Ù2Éôºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¢¥ó¥Ç¥£¡õ¥Ð¥ë¥Ð¥é¡¦¥à¥¹¥¥¨¥Æ¥£¤¬À½ºî¤¹¤ë¡¢±Ç²è1ºîÌÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÈÁ°Æü¡Ê¤¿¤ó¡Ëëý¡É¡£¥Ú¥Ë¡¼¥ï¥¤¥ºÃÂÀ¸¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ëÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£½Ð±é¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥Ú¥¤¥¸¡¢¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¡¦¥¢¥Ç¥Ý¡¢¥Ó¥ë¡¦¥¹¥«¥ë¥¹¥¬¥ë¥É¤é¡£
¡¡ËÜ¹ñ¤Ç¤Î»î¼Ì¤Ç¤Ï¡¢¶²ÉÝ¤Î¤¢¤Þ¤êÅÓÃæÂàÀÊ¤¹¤ë´ÑµÒ¤¬Â³½Ð¡£Âè1ÏÃ¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥Û¥é¡¼ÂÎ¸³¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡¢¾×·â¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë±Ç²èÈÇ¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È ¡È¤½¤ì¡É¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡Ù¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È THE END ¡È¤½¤ì¡É¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡Ù¤â¡¢U¡¾NEXT¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È ¥¦¥§¥ë¥«¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥Ç¥ê¡¼ ¡È¤½¤ì¡É¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¤Ï¡¢U¡¾NEXT¤Ë¤Æ10·î27Æü¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¡£
