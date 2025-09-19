ÀöÂõµ¡¤Î¼Ø¸ý¡¢ÊÄ¤á¤Æ¤ë¡©³«¤±¤ÃÊü¤·¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¤Ï¡¡¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤¬²òÀâ
ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÖÀöÂõµ¡¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀöÂõµ¡¤Ë·Ò¤¬¤ë¿åÆ»¼Ø¸ý¤òÀöÂõ¤ÎÅÙ¤ËËè²ó³«¤±Äù¤á¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ç¤â¡Ä¼Â¤ÏÀöÂõµ¡¤Î¼Ø¸ý¤ÏÀöÂõËè¤Ë³«¤±Äù¤á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÂðÇÛ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Îcoco-ara¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@coco_ara_cleaning¡Ë¤¬¼Ø¸ý³«¤±¤ÃÊü¤·¤Çµ¯¤³¤ë¥ê¥¹¥¯¡¢ÀöÂõ»þ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤³«¤±¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀöÂõµ¡¤Î¿åÆ»¼Ø¸ý¡¢³«¤±¤ÃÊü¤·¤À¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¤º¤Ã¤È³«¤±¤ÃÊü¤·¤Ç»È¤¤Â³¤±¤Æ¤ë¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ¡ª
¢¦ ¼Ø¸ý³«¤±¤ÃÊü¤·¤Çµ¯¤³¤ë¥ê¥¹¥¯
¼Ø¸ý¤ÎÀÜÂ³Éô¤ä¥Ñ¥Ã¥¥ó¤Ë°µ¤¬¤«¤«¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ø¸ýÂ¦¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤À¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¿åÏ³¤ì¤ä¡¢µ¡´ï¼«ÂÎ¤Ø¤Î¸Î¾ã¸¶°ø¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÃÏ¿Ì¤ä°ÜÆ°¤Ê¤É¤Ç¥Û¡¼¥¹¤äÀÜÂ³Éô¤¬¥º¥ì¤¿¤êÈ´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢³«¤±¤ÃÊü¤·¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿å¤¬Ï³¤ìÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¢¦ ÀöÂõ»þ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤³«¤±¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«
ÀöÂõ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¿å¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ÈÍî¤Á¤¿¤ê»þ´Ö¤¬Ä¹°ú¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÁ´³«¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
ÀöÂõµ¡¤òÄ¹¤¯°ÂÁ´¤Ë»È¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÀöÂõ¤Î¼Ø¸ý¤ÏËè²ó¤¤Á¤ó¤È³«¤±Äù¤á¤¹¤ë½¬´·¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤½¤¦¡ª
¢¦½ÐÅµ¡§ÂðÇÛ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Îcoco-ara¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¿ÀöÂõµ¡¤Î¿åÆ»¼Ø¸ýËè²óÄù¤á¤Æ¤ë¡©