¡¡ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¤Î3A¤Ç¤Î5ÅÙÌÜ¤ÎÄ´À°ÅÐÈÄ¤Ç¡¢160¥¥íÄ¶¤ÎÂ®µå¤òÏ¢È¯¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23=¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ë¡Ô¥ï¥¬¥Þ¥Þ¾®ÁÎ¡Õ¤Î»ØÅ¦¤â¡Ä¡Ö¥´¥ê²¡¤·¡×¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ËÈãÈ½»¦Åþ¡¢Âç±ê¾å¤¹¤ëÉ¬Á³
¡¡4²ó3Ê¬¤Î2¡¢90µå¤òÅê¤²¤Æ3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡£ºÇÂ®100.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó162¥¥í¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂ®µå¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï98.3¥Þ¥¤¥ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£·ü°Æ¤À¤Ã¤¿µåÂ®¤¬Ìá¤ê¡¢»Í²ó¤Þ¤Ç1°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µåÃÄÆâ¤ÎÉ¾²Á¤ÏµÞ¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡18ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©Ê¸½Õ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏÅÐÈÄ¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡¢¥´¡¼¥à¥ºGM¤Èº£¸å¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤È¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ·Ñ¤®¡¢ÀèÈ¯¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Íèµ¨°Ê¹ß¤ÏÀèÈ¯¤ËºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤À¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢9·îËö¤«¤é¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤Ï¤É¤¦¤«¡¢¤ÈÁªÂò»è¤ò¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¡ÖÃæ·Ñ¤®¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¤Ï6¿Í¡£¤¤¤º¤ì¤â°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¡¢Ã»´ü·èÀï¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÀèÈ¯¤ò4¿ÍÄøÅÙ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¥í¡¼¥Æ¤ò²ó¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£º´¡¹ÌÚ¤¬¤½¤³¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È´´Éô¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿Ãæ·Ñ¤®µ¯ÍÑ¤òËÜ¿Í¤ËÂÇ¿Ç¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº´¡¹ÌÚ¤ò¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÍÑ¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÍ×°÷¤È¤·¤Æ´üÂÔ¡¢È¾¤Ð·×»»¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áª¼êµ¯ÍÑ¤Î¼Â¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¥í¥Ã¥Æ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¡£²¿ÅÙ¤âÍèÆü¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅêµå¤ò¼«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÉâ¾å¤¹¤ë¤Î¤¬¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼µ¯ÍÑ¤À¡£160¥¥íÄ¶¤ÎÂ®µå¤¬Éü³è¤·¤¿¾å¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ë¤ÏÅÁ²È¤ÎÊõÅá¤È¤â¤¤¤¨¤ëÍîº¹¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬¥í¥Ã¥Æ¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¡¢µå¼ï¤´¤È¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¡£¥á¥¸¥ã¡¼Ê¿¶Ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Ãæ¤Ç¤âºÇ¤â½¨°ï¤Ê¿ôÃÍ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö½é¤ÏÉ½ÌÌ¤¬¥µ¥é¥µ¥é¤·¤Æ³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¥á¥¸¥ã¡¼µå¤¬¼ê¤ËÉÕ¤«¤º¡¢À©µå¤Ë¶ì¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»þ¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÉÔ°Â¤â²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÀ©µå¤ÎÎÉ¤¤Åê¼ê¤À¤±¤Ë¡¢160¥¥íÄ¶¤ÎÂ®µå¤Ë²Ã¤¨¤ÆÍîº¹¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Ò¤È¤ê¤Ç¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ¤¬9²ó
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤Ç¸Þ²ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÀ©µå¤òÍð¤·¤¿¸¶°ø¤Ï¥¹¥¿¥ß¥ÊÀÚ¤ì¡£ÍÞ¤¨¤Ê¤é1¥¤¥Ë¥ó¥°¤À¤·¡¢¤½¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤Ê¤ê¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¡£º´¡¹ÌÚ¤Ë¤ÏÍÞ¤¨¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¬À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎºÇÂç¤Î·ü°Æ»ö¹à¤¬¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ê¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÀèÈ¯¤ÎËÉ¸æÎ¨3.85¤¬30µåÃÄÃæ7°Ì¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎËÉ¸æÎ¨4.29¤ÏÆ±20°Ì¡£Ãæ¤Ç¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤é½ªÈ×¤Ë»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤À¡£È¬²ó°Ê¹ß¤ÎËÉ¸æÎ¨¡Ê4.48¡Ë¤È¶å²ó°Ê¹ß¤ÎËÉ¸æÎ¨¡Ê4.66¡Ë¤Ï¤È¤â¤ËÆ±24°Ì¡£
¡¡ÍÞ¤¨¸õÊä¤È¤·¤Æ¥ª¥Õ¤ËFA¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿º¸ÏÓ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê31¡Ë¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç57»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡3ÇÔ21S¡¢ËÉ¸æÎ¨4.73¡£¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î9¤Ä¤â¤¢¤ë¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÎÍÞ¤¨¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¨¡¼¥Ä¡Ê38¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢48»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ4¾¡3ÇÔ3S¡¢ËÉ¸æÎ¨5.18¡£Â¾¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤â¥Ò¥É¤¯¡¢¶ËÃ¼¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤À¤ì¤¬ÍÞ¤¨¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â»÷¤¿¤ê´ó¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤æ¤¨¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤ÏÂçÃ«¡Ê31¡Ë¤ÎÍÞ¤¨µ¯ÍÑ¤¬µåÃÄÆâ¤Ç¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡£¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤ËÂçÃ«¥ë¡¼¥ë¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤º¡¢»î¹çÅÓÃæ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇDH¤Ï¾ÃÌÇ¤¹¤ë¡£¹ßÈÄ¸å¤âÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¼éÈ÷¤Ë½¢¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö³°Ìî¤ò¼é¤ë½àÈ÷¤â¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨ÉéÃ´¤ÎÂç¤¤ÊÅêÂÇ¤ÎÆóÅáÎ®¤Ë¼éÈ÷¤â²Ã¤¨¤¿»°ÅáÎ®¤ÏÂÎÎÏÌÌ¤ÇÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¥ê¥ê¡¼¥Õµ¯ÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Öº£Ç¯¤Ï¿µ½Å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ë²ó¤¹¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¦¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤À¡£
¡¡¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤ÎÍÞ¤¨¤òÇ¤¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢Ãæ·Ñ¤®¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤¿¸å¤Î¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼µ¯ÍÑ¤¬¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ¤À¤¬¡¢³¤¤òÅÏ¤ëÁ°¤«¤é¹ñÆâ¤Ç¤ÏÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Îºî²È¤â¼ÂÌ¾¤Ç¡Ô¥ï¥¬¥Þ¥Þ¾®ÁÎ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡Õ¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê»Â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤À¡£¤¢¤Î»þ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢Åö»þ¤Î¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´¶¾ð¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£
