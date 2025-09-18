浮気より、許せなかった夫の一言。女に「別居するかも」と漏らしていた夫【ママリ】

夫が複数の女性と連絡をとっていた…

旦那の携帯を見ました。

LINEも仕事のばかりで、アプリも怪しいのはなかったです。LINEの非表示リストにいる女の子を1つずつ再表示にしてみるとキャバ嬢が2人いました。昨日、送別会のあと23時には終わったと言ってたのが多分嘘でキャバ嬢に2時頃行けなくなったと連絡してました。わたしは実家に泊まってたので、何時まで飲んでたか分かりません。

今までキャバクラには行ったことないって言ってたのに…。仕事の付き合いならともかく、自分が先輩連れていくみたいな感じでした。



去年の9月のLINEでは、別の女(昔の知り合い？)に11月に別居するかもと言ってました。そんな話は一切してません。しかも11月に2人目が産まれてます。そこからは一切連絡取っていませんでした。



もう1人の女は、まさかの掲示板で知り合ってLINEしてました。何の目的なのか分かりません。向こうも既婚で、気軽な関係をとか言ってました。それも少しやり取りして終わっていました。



旦那に話したいです。腹立つ。不倫ではないですが、こんなLINEしてることが腹立ちます。

問い詰めない方がいいですか？ 出典：

qa.mamari.jp

パートナーが女性と連絡をとっているのを許せますか？この記事では、夫が複数の女性と連絡をとっていたという投稿を紹介します。夫のスマホを見てしまい、キャバ嬢と連絡をとっていたことを知った投稿者さん。しかもその前にも別の女性に連絡していて…。

キャバ嬢だけでなく、複数の女性と連絡を取り合っていた夫。浮気をしている様子はありませんが、複数の女性と連絡をとっているのはモヤモヤしますよね。しかも、まったく話に出ていない別居についても勝手に示唆していて、夫の目的が分かりません。



ただ単に他の女性と話したかっただけなのか、何かやましい気持ちがあったのか、問い詰めてもいい答えは返ってこなそうですね。

複数の女性と連絡を取り合う夫にさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

私なら問い詰めますね…😭💦

不倫ではなくても、あわよくばと思ってそうですしそんなにいろんな女性とやりとりしてるのはいい気分しないので…😓 出典：

qa.mamari.jp

やり取りのスクショ

ロック画面にしてやったことはあります🤣 出典：

qa.mamari.jp

元キャバ嬢です😂

私が勤めていたキャバクラは

お客様の席についたら必ず連絡先を交換するように教えられていました😂！！

そう言った、お店の外でのやりとりも仕事のうちの一つで



また来てくださいね💕

心の声（シャンパンを入れてくれ）

と、営業LINEをしていました😂

キャバ嬢とLINEのやりとりと言うと凄く嫌な気持ちになりますよね💦

そーゆーのは嫌なんだけどーって軽く伝えてみるといいかもしれません✌️ 出典：

qa.mamari.jp

複数の他の女性とやり取りしているのはやはりいい気分はしないですよね。同じような経験をした方からは、スクリーンショットをスマホのロック画面にしたという仕返しエピソードもありました。やり方はどうであれ、お灸をすえるはいいかもしれませんね。



また、元キャバ嬢としての意見もあり、お客さんと従業員とでは温度差がかなりある様子。このままモヤモヤが続きそうであれば、他の女性と連絡をとっていたことについて自分の素直な気持ちを伝えてみるのも一つの手ですね。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）