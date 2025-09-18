¿·Â°¡¦¿·¼ï¡¢ºÇ¸Å¤Î¡ÖÆ¬ÆÍ¤¶²Îµ¡×²½ÀÐ¤òÈ¯¸«¡¡²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¤Ê¤É
¡¡²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤ÏÊ¬¸ü¤¯´è¾æ¤ÊÆ¬³¸¹ü¤ò»ý¤Ä¡ÖÆ¬ÆÍ¤¶²Îµ¡×¤Î¿·Â°¡¦¿·¼ï¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤ÏºÇ¤â¸Å¤¤¡ÖÆ¬ÆÍ¤¶²Îµ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·¤¿¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡ÖÆ¬ÆÍ¤¶²Îµ¡×¡¢¡Ö¥¶¥ô¥¡¥±¥Õ¥¡¥ì¡¦¥ê¥ó¥Ý¥Á¥§¡×¤Î²½ÀÐ¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤Ç¤¹¡£2019Ç¯¡¢ÆüËÜ¤ä¥â¥ó¥´¥ë¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤¬¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤Î¥´¥Óº½Çù¤Ç¼ó¤ò½ü¤¯Á´¿È¹ü³Ê¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¡¢²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¤Î¹âºêÎµ»Ê½õ¶µ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÆ¬¤Î¹ü¤¬Ê¬¸ü¤¯´è¾æ¤Ê¥Éー¥à¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÆ¬ÆÍ¤¶²Îµ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ñ¥¥±¥Õ¥¡¥í¥µ¥¦¥ë¥¹Îà¤ÎÃç´Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÌó1²¯1000ËüÇ¯Á°¤ÎÇò°¡µªÁ°´ü¤ÎÃÏÁØ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÆ¬ÆÍ¤¶²Îµ¡×¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¤â¸Å¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ü¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¡¢¿·Â°¡¦¿·¼ï¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2ºÐ°Ê¾å¤Î¼ã¤¤¸ÄÂÎ¤ÇÂÎÄ¹¤Ï1m¡¢ÂÎ½Å¤Ï5.85kg¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÄ§Åª¤ÊÆ¬¤ÏÈË¿£Áê¼ê¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¹âºê½õ¶µ¤Ïº£²ó¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ¬ÆÍ¤¶²Îµ¡×¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊÆ¬Éô¤Î¿Ê²½¤Ê¤É¤òÃµ¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²¬»³Íý²ÊÂç³Ø À¸ÊªÃÏµå³ØÉô¶²Îµ³Ø²Ê¡¿¹âºêÎµ»Ê ½õ¶µ¡Ë
¡Ö¤³¤Î¸¦µæ¡¢¼Â¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤Î¥¶¥ô¥¡¥±¥Õ¥¡¥ì¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¸Å¤¤»þÂå¤«¤é¸¶»ÏÅª¤ÊÃÊ³¬¤«¤é¡¢¤·¤«¤â¤³¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÆ¬ÆÍ¤¤·¤Æ¤¿¤è¤Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Þ¤ºÃµµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×