YouTuberのタケヤキ翔が9月16日、チャンネルを更新。『鬼滅の刃』に登場する無限城のような旅館を訪れ、内装や部屋について紹介を行っていた。

【写真】まるで『鬼滅の刃』の無限城……タケヤキ翔が宿泊した「会津芦ノ牧温泉 大川荘」

タケヤキ翔は、大食いや心霊スポットへの訪問など、さまざまな企画動画を投稿している男性YouTuber。特に検証系の動画が人気で、チャンネルには視聴者の興味を惹きつけるコンテンツが多く投稿されている。

今回の動画では、無限城の世界観に似ているという福島の旅館「会津芦ノ牧温泉 大川荘」を訪問。個人的に『鬼滅の刃』が好きなタケヤキは、期待に胸を膨らませながら車を運転して旅館に向かっている。漫画やアニメの影響もあって、夕食付きのプランは予約ができなかったため、途中でコンビニに寄っていた。

夜中に旅館に到着すると、スタッフを呼んでチェックイン。早速、無限城と言われる所以である1階のロビーを2階から覗いてみる。真ん中には三味線を演奏する舞台があり、吹き抜けロビーで階段や通路が入り組んだ様子は、まさに無限城を彷彿とさせる。タケヤキ翔は「すげえ、マジでその雰囲気や」とテンションが上がっていた。

到着したときは電気が消えている状態だったが、スタッフの心遣いで照明をつけてくれたため、朝を待たずに全貌を見ることができた。夕方には演奏者が舞台で三味線を実際に弾いてくれるとのことで、タイミングが合えばさらに『鬼滅の刃』の雰囲気を味わえそうだ。

その後、タケヤキは自分の部屋へ向かう。広々とした部屋には大きなベッドやソファなどが置かれており、ゆったりとくつろげそうな空間が広がっていた。タケヤキは「めっちゃいい部屋」とクオリティの高さに驚いている。

夜はコンビニで買ってきたご飯を食べて就寝。朝になると朝食を食べに会場に行く。会津地鶏の卵かけご飯や納豆、しらすなどでお腹を膨らませたあと、温泉も堪能していた。また、再び1階のロビーを訪れて、記念撮影も行っている。最後には「三味線弾いてるシーンは撮られへんかったけど、まあそれでもこの雰囲気をね、結構味わうことができたからまあよかったかなっていう風に思いました」と自身の思いを語っていた。

コメント欄では「めちゃくちゃ地元です！会津に来てくれてありがとうございます！」「超有名なとこですよね。すごい!!!めっちゃ行ってみたかったので投稿ありがとうございます。見てきます!!!」などの反応が寄せられている。

今回『鬼滅の刃』のファンの間で話題になっている旅館を訪れたタケヤキ。実際に三味線を弾く様子は見ることができなかったが、非現実的な雰囲気を味わうことはできたため満足した様子だった。スタッフのおもてなしや部屋の質も高く、多くの人が訪れる理由がわかる。視聴者からは、旅館の内装に驚く声だけでなく、地元を訪れてくれたことに対して感謝する声も多数寄せられていた。今後はどのような場所に訪れるのか、引き続き楽しみにしたい。

（文＝小林嵩弘）