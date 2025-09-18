ユーチューバーのシバターが18日までに、YouTubeチャンネルでライブ配信を実施。ユーチューバーのヒカルが「オープンマリッジ」を宣言したことをめぐる騒動に言及した。

ヒカルは14日更新の動画で双方の浮気を許容する「オープンマリッジ」宣言を発表。ネット上で物議をかもしており、動画投稿から24時間が経過した15日午後、チャンネル登録者数は動画投稿時の507万人から500万人を割り込む495万人まで減少。17日午後にはチャンネル登録者が487万となり、約20万人減となった。

シバターは、ヒカルのチャンネル登録者減少による経済的損失については「ヒカルのやってる馬刺しのサブスクとか、そういうのとかを解約する人もいるだろう」とした上で、「広告収入とかも別にあんまりそこがメインじゃないと思うから、再生数が減ったところで、どうなんだろうね。マイナスはマイナスだと思うけど、そんなに大打撃だとは思わない」と私見を述べた。

一方で、「お互いのブランディングだったりネタのために結婚してたけど、むしろ今は結婚していることがお互いにとってマイナス、イメージダウンじゃん。（進撃の）ノアにしても旦那から大事にされていないのはイメージとしてマイナスでしょ。ヒカルくんも人として終わってるみたいな感じでイメージダウン」と指摘。「進撃のノアとヒカルが愛でつながっていればそんなイメージダウンとかどうでもいいんだろうけど、むしろ愛の方は後で、まずはネタで結婚してみようぜっていうスタートだから、お互いにとって結婚していることがマイナスイメージになっている今、彼らをつなぎとめているものって何なの？だから離婚しそうだな」と推測した。

また、ヒカルの結婚については「早いもなにも、結婚してはいけない人間でしょ、ヒカルくんって。結婚に向いてなさすぎるよ」とピシャリ。「遊んで遊んで遊びまくって、最終的に『女遊びも飽きたな。やりたいこと独身の時に全部やりました』って遊び終わった時に『結婚するか』で良かったんじゃない？まだまだヒカルくんは遊びたい盛りでしょ。だからまだ結婚せず遊んでた方が良かったと思うね」と話した。