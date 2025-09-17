「非情なんだよ、彼は」藤川野球は何がすごかったのか 球界OBの考察「働けないベテランはいらないと言ったのは…」
藤川監督は卓越した手腕が注目されている(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
今季のセ・リーグは阪神がぶっちぎりの強さで優勝を果たした。
9月7日の優勝決定は2リーグ制以降最速、また阪神において新監督が初年度に優勝を飾ったのも史上初の快挙となった。
【優勝の手腕】藤川球児監督は歴代阪神監督と何が違ったのか？就任1年目で優勝に導いた藤川球児監督の手腕について語ります！【阪神タイガース】
優勝時で貯金33、2位に17ゲーム差をつけての独走優勝と新任の藤川球児監督のたくみな采配も話題となる中、改めて球界内でもその手腕、原点にスポットを当てる声が出ている。
現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は9月16日に自身のYouTubeチャンネルに「【優勝の手腕】藤川球児監督は歴代阪神監督と何が違ったのか？就任1年目で優勝に導いた藤川球児監督の手腕について語ります！【阪神タイガース】」と題した動画を更新。就任1年目でチームを優勝に導いた藤川監督に独自の目線で考察を加えている。
まず阪神というチームに関して注目球団ならではの「プレッシャーが強い」という特性があるとした上で、藤川政権では従来になかった起用、例として昨年までは代打、守備固めが主だった熊谷敬宥を先発起用して、パフォーマンスを発揮させたりなど、「いろんな可能性を引っ張りだしてくる 野村（克也）さんに近い監督だったかな」とした。
再生工場ともいわれた、たくみな観察眼に支えられた野村野球を彷彿させる部分もあったとした。
その上で「野村さんとの違いはマスコミを使わない」「選手の悪いことは一切言わない 封印をしているというかね」と藤川カラーを出してきたとした。
現役引退後、解説者としても活躍したが、監督になってからは「自分では分析はしないという 監督としての意見をちゃんとのべる」と線引きもしっかりできていたとした。
また就任時に話題を呼んだ発言についても、高木氏は振り返った。
昨秋の監督就任会見では「個人に力がないベテランは必要ない」といった発言も、大きくクローズアップされた。
藤川監督に関して高木氏は「鬼だけど人間の心を持っている そういう強さ」と評しながら、監督就任時の発言に関して「現役を（一緒に）かぶっている（選手がいる）、やらざるをえなかったんだと思う」とあえて、鬼になったとした。
「働けないベテランはいらないと最初に言ったのはそこだと思う」として、線を引く必要があったとして「非情なんだよ 彼は」としながら、そこには目指すものがあったとした。
背景には「監督だから このチームを守るために何をすべきかというのをしっかり表現できた監督」として、ときに非情と見られた発言に関しても「監督としてはその情が仇になるというのは（わかっている）、そこで非情になれているんだなと思う」と、あくまでチームを預かる監督として目指す優勝のために、厳しい発言や態度も辞さなかったとした。
「そうでないとここまでぶっちぎりで勝てない」と高木氏。独走の裏には、従来になかった選手たちの独創的な起用、しがらみを排した言動含め、すべてが指揮官として、シーズン中にどんどんと成長を果たしたことにも注目。
シーズンを通して「やっぱりしっかり（チームを）統率したなと」見事な手腕だったとたたえた。
今後は来月15日から始まるCSファイナルSの戦いぶりも注目される。青年監督のタクトが引き続き、話題を集めていきそうだ。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］