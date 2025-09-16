µþËÜÂç²æ¤ÈµÆÃÓÉ÷Ëá¤¬Æ±¤¸ÅÅ¼Ö¤Ç°ì½ï¤ËÄÌ³Ø¡ª¹â¹»»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥ÉÈäÏª¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¸µ¥É¥¯¥í³¦·¨¤¦¤±¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢£¡Ö³Ø¹»¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¹â¹»¤ÎºÇ´ó¤ê¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¡×¡ÊµþËÜ¡Ë
¡ÚÆ°²è¡¦¼Ì¿¿¡ÛµþËÜÂç²æ¤ÈµÆÃÓÉ÷Ëá¤Î¹â¹»»þÂå¡È¸µ¥É¥¯¥í³¦·¨¡©¡É¥Èー¥¯¡¿¹âÃÏÍ¥¸ã¤È3¿Í¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥ç¥Ã¥È①～③
SixTONES¤Î´§ÈÖÁÈ¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØGolden SixTONES¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¡ÖGO¥¹¥È¤ÎÎ¢Â¦¡×¤ÈÂê¤·¤ÆµþËÜÂç²æ¡¦¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¦timeleszµÆÃÓÉ÷Ëá¤ÎÌ¤¸ø³«±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï9·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²ó¤ÎÌ¤¸ø³«±ÇÁü¡£µÆÃÓ¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¥²ー¥à¤Ë»²²Ã¤·¤¿3¿Í¤¬¡¢¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¶áÆ£½ÕºÚ¤Ë¡Ö3¿Í¤ÏÃçÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÆ°²è¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
µÆÃÓ¤Ï¡ÖÀ¤Âå¤¬°ì½ï¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Îº¢¤â°ì½ï¤Ç¤·¤¿¤·¡£¡Ê¹âÃÏ¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¡ËÆ±¤¸¥°¥ëー¥×¤Ç¤·¤¿¤·¡£¡×¤È²óÅú¡£
Â³¤±¤ÆµþËÜ¤¬¡ÖËÍ¤âÉ÷Ëá¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ç¡ª³Ø¹»¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¹â¹»¤ÎºÇ´ó¤ê¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¡×¡Ö¤À¤«¤é¤Õ¤¿¤ê¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤ÆÅÅ¼Ö¾è¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë³Ø¹»Ä«¹Ô¤Ã¤Æ¡¢±Ø¤Ç¥Ð¥¤¥Ð¥¤¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤Í¡£¡×¤È¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Î»×¤¤½Ð¥Èー¥¯¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
µÆÃÓ¤ÏÅö»þµþËÜ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥É¥¯¥í¤Î³ó¡Ä¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë½Ð¤¹¤È¡¢µþËÜ¤ÏÆÀ°Õ¤²¤Ë³ó¥Èー¥¯¤ò¤·»Ï¤á¤ë¡£¡È¸µ¥É¥¯¥í³¦·¨¡©¡É¤È¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤âÎ®¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯¤Ê¤«Æ°²è¤Ï½ªÎ»¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¸µ¥É¥¯¥í³¦·¨¤¦¤±¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡È¸µ¥É¥¯¥í³¦·¨¡©¡É¥Èー¥¯¤Ï¤¼¤ÒÆ°²è¤Ç³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£