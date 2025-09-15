台韓で躍動する美女チアの“うっかり” 「買い物が大好き」…増える服や化粧品
Rakuten Girlsの廉世彬さんが苦手なのは「部屋の片付け」
華やかな応援パフォーマンスに日本のファンからも熱視線が向けられ、年々注目度が増す台湾プロ野球6球団のチアリーダー。台湾プロ野球チアの先駆けであり、台湾独自の応援スタイルの礎を築いた「Rakuten Monkeys」専属チアリーダー「Rakuten Girls」の2025シーズンメンバーに一問一答を実施。メンバーの素顔が垣間見えるさまざまな回答を紹介する。
今回、紹介するのは背番号24・廉世彬（ヨム・セビン）さん。韓国出身の4月23日生まれで163センチ。趣味は歌うこと。今季Rakuten Girlsに加入した3名の韓国人メンバーの1人だ。
2022年から韓国の野球、バスケ、バレーなどさまざまなプロスポーツチームのチアリーダーとして活動。2025年からは韓国プロ野球（KBO）「NC Dinos」のチアチームとRakuten Girlsに在籍し、韓国と台湾両国のプロ野球のチアリーダーとして活動している。
Rakuten Girls加入のきっかけについて「楽天モンキーズ側から何度も積極的にコミュニケーションを取ってくれたので、チームに加入することを決めました」と話し、熱いラブコールがあったことを明かした。過去に芸術大学で声楽を専攻しており、2024年にはSnoozeという芸名でアルバム『Emotions of Dawn』をリリース。自ら作詞にも参加した。
自分の性格は「幸せでかわいい女の子」
◯自分の性格を一言で表すと？
「幸せでかわいい女の子」
◯得意なことは？
「歌うこと、人とコミュニケーションをとること」
◯苦手なことは？
「部屋の片付け」
◯「〇〇」が大好き！
「動物が大好きです。動物はとても純粋でかわいいと思います」
◯リラックスしたいときには何をする？
「1日中ベッドに横たわる」
◯人生の最後に食べたいものは？
「好き嫌いがないので、みんなが食べたいものを食べます」
◯苦手な食べものは？
「臭豆腐、コリアンダー」
生まれ変わったら「誰からも愛され認められる人間になりたい」
◯生まれ変わったら何になりたい？
「誰からも愛され認められる人間になりたいです」
◯携帯の待受画像は？
「スクリーンセーバーは月間カレンダー、ホームページの背景は自分の写真です」
◯つい買ってしまうものは？
「私は買い物が大好きなので、よくうっかり服や化粧品を買いすぎてしまいます」
◯いつも持ち歩いているものは？
「化粧ポーチ、携帯電話、財布、イヤホン」
◯憧れの人、影響を受けた人は？
「子どもの頃はアイドルになることを夢見ていましたが、さまざまな事情で叶いませんでした。なので今は、自分が思い描く理想のアイドルになるために頑張っています」
◯人生で1番感動したことは？
「家に帰ると、家族が待っていて迎えてくれることにいつも幸せを感じています」
◯Rakuten Girlsとして活動していなかったら何をしてると思う？
「韓国のスポーツチームでチアリーダーをしながら、韓国で音楽関係の活動をすると思います」
■日本は「フライドチキンやフライドポテトにいろいろな味があった」
◯メンバー〇〇のここがすごい！
「熊霓（ションニー）さんは本当に優しくて良い人です」
◯お気に入りの美容グッズは？
「YSL ピュアショット ナイト リチャージセラム」
◯美容を維持するためにやっていることは？
「メイクをした後は丁寧に落とす、食べ過ぎないようにする、朝はシャワーを浴びる」
◯日本で印象に残っていることは？
「フライドチキンやフライドポテトにいろいろな味があってすごくおいしかったです」
◯2025シーズンの意気込みを聞かせて！
「チームが優勝し皆さんと喜びを味わいたいです」（「パ・リーグ インサイト」編集部）
（記事提供：パ・リーグ インサイト）