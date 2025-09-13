スコットは今季54登板で防御率5.01

【MLB】ジャイアンツ 5ー1 ドジャース（日本時間13日・サンフランシスコ）

ドジャース・山本由伸投手は12日（日本時間13日）、敵地ジャイアンツ戦に先発して7回10奪三振1安打1失点の好投を見せた。しかし、チームは1-1の延長10回、タナー・スコット投手がサヨナラ満塁弾を浴びて敗れた。試合後、山本の口からはスコットを思いやる言葉が出てきた。

延長10回1死三塁からマウンドに上がったスコットは、不運な判定もあったものの満塁のピンチを招き、最後はベイリーにサヨナラグランドスラムを浴びた。今季成績は54試合登板で防御率5.01となった。

今季4年7200万ドル（約105億円）の大型契約で加入したものの、シーズン途中から絶不調。特に山本の登板試合で“やらかし”が多く、山本が7回1安打無失点9奪三振の好投を見せた5月20日（同21日）のダイヤモンドバックス戦では9回に同点ソロを被弾。7月13日（同14日）ジャイアンツ戦、8月31日（同9月1日）のダイヤモンドバックス戦と計3度、白星を消している。

直近でも6日（同7日）の敵地オリオールズ戦で山本が9回2死までノーヒットノーランの快投を演じたが、トライネンの後を継いだマウンドでサヨナラ打を浴びた。

それでも、試合後の報道陣の取材に応じた山本はスコットについて言及し、「元々すごく実力がある選手なだけに、本人は余計に今、苦しいところだと思うので。こういう時にみんなで助け合えるチームだと思うので、本人はすごく苦しいと思いますけど、なんとか全員でカバーしたりしてやっていきたいなと思います」と言葉をかけた。（Full-Count編集部）