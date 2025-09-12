『ボイプラ2』日本人練習生・ユメキ、圧巻パフォーマンスに歓声続々！“進化した姿”に視聴者感動

オーディション番組『BOYS II PLANET』に参加中で、人気振付師でもある日本人練習生・ユメキが、圧巻のラップパフォーマンスを披露して注目を集めた。

9月11日に放送されたオーディション番組『BOYS II PLANET』（Mnet）第9話では、セミファイナリストたちによる「デビューコンセプトバトル」が行われ、4曲の新曲ステージが初公開された。

『MAIN DISH』『Lucky MACHO』『Chains』『Sugar HIGH』の新曲4曲の中で、人気振付師兼ダンサーの日本人練習生・ユメキは『Lucky MACHO』チームに所属。『Lucky MACHO』はアップテンポなHIPHOPジャンルの楽曲で、披露する練習生たちには爆発的なエネルギーが求められる。本番では、キリングパートを務めるキム・ジュンミンがバイクに跨って登場し、観客やマスター陣に強烈なインパクトを与え、華々しくパフォーマンスをスタートさせた。

ユメキは圧倒的なダンススキルを発揮しながら、ラップパートで強い印象を残し、視聴者から「想像以上の進化」「めっちゃいい！！」「ラップ似合う！」「ユメキ、いいぞ！」などコメントが続々と寄せられた。ステージを終えた『Lucky MACHO』チームは、ハグをしながらお互いの健闘を讃え合い、涙を流すユメキの姿も映された。

ユメキは、会場でステージを見守った観客が評価する“現場評価”で1520点を獲得。第6話・第7話で放送された「ランク争奪ポジションバトル」では、チームリーダーとしてメンバーを引っ張ったにも関わらず、チーム最低点の790点という結果となり、SNS上で大きな話題となっていたこともあり、今回の「デビューコンセプトバトル」の現場評価にも注目が集まっていた。1500点台という高得点を獲得したユメキに、他のチームの練習生たちも拍手を送り、視聴者からも「爆泣き」「良かった！」「ユメキが笑顔で嬉しい」「リアルに涙出た」など喜びに溢れた反応が相次いだ。

なお、今回披露された新曲4曲は、9月11日より各種音源配信サイトで配信されている。