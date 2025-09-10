この記事をまとめると ■ハザードやウインカーを点灯することでコミニュケーションを取れる ■日本独自の文化であることも多く外国人には通じないことも多い ■安全で円滑な交通社会の実現にはある程度把握しておくことも大切だ

灯火類がもつさまざまな意味

運転中は周囲のドライバーとのコミュニケーションが欠かせないもの。しかし、ハザードランプやパッシングなどの合図は、ひとつの操作に多様な意味が込められている。同じ操作でも状況によってまったく異なるメッセージを伝えることがあり、ときには誤解を招くこともある。これらの合図がもつ多様な意味を正しく理解することは、安全運転にとって重要な要素といえるだろう。

＜ハザードランプに込められた無数のメッセージ＞

ハザードランプは本来、故障や緊急停止時に使用するものだ。正式名称は「非常点滅表示灯」という。しかし、現在ではじつに多彩な意味で使われているのが実情だ。

もっとも一般的な使用例は、渋滞の最後尾に停止する際の後続車への警告だ。ブレーキを踏んだときにハザードランプを点滅させることで「前方に注意」という意味を伝える。この使い方は多くのドライバーに浸透しており、安全運転に貢献している。

また、駐車や停車時にもハザードランプが活用される。コンビニエンスストア利用などでの短時間駐車、道路脇での一時停車時に点滅させることで､「すぐに動かします」という意思表示をする。

さらに、感謝を伝えるために使われることもある。運転中、進路を譲ってもらった際に数回点滅させることで「ありがとう」の気もちを表現する。この慣習は日本特有のものともいわれ、ドライバー同士の円滑なコミュニケーションを支えている。

こうして振り返ると、ひとつの装置に「危険」「停車」「感謝」と複数の意味が付与されているため、初めて日本の道路を走る外国人ドライバーが戸惑うことも多い。国際的な視点から見ると、ハザードランプの使い方は国ごとに大きく異なり、ヨーロッパでは渋滞末尾の注意喚起が主流であり、感謝の意味はほとんど通じないといわれている。この違いは日本の運転文化を映す鏡のようであり、興味深い現象である。

意味を知っておくとよりスムースに公道を走れる

＜パッシングとクラクション、使いわけの複雑さ＞

パッシングとクラクションも、状況に応じてさまざまな意味をもつ。

パッシングの代表的な使用法は対向車への警告だ。道路交通法上は決してすすめられるものではないが、速度違反を取り締まっている、いわゆる“ネズミ取り”がある場合やパトカーがいる場合、対向車にパッシングして知らせる習慣がある。また、見通しの悪い交差点や狭い道路での出会い頭事故防止のため、自車の存在を知らせる目的でも使用される。

しかし、パッシングには相手に道を譲る意味もある。信号のない交差点で右折車が直進車にパッシングする場合、「お先にどうぞ」という譲り合いの意思表示となる。ただし、この使い方は地域によって解釈が異なることがあり、混乱を招く場合もある。

クラクションに関しては、本来は「危険を防止するため」にのみ使用が認められている装置であり、安易な使用は違反行為とされている。しかし、実際の使用場面はより複雑だ。「警音器使用可」の道路標識がある区間での追い越しの合図のほか、狭い道での存在アピール、駐車場での歩行者への注意喚起など、安全確保のための使用であれば正しい使い方といえるだろう。

一方で、感情的な使用も少なくない。信号が青に変わったのに発進しない前車への催促、マナーの悪いドライバーへの抗議など、イライラの表現手段として使われることもある。しかし、このような使用法は騒音問題を引き起こし、ときにはトラブルの原因にもなりかねない。

＜ウインカーの本来の役割と誤解を招く使い方＞

ウインカーは方向指示器としてもっとも基本的な合図装置だ。右左折や車線変更時の意思表示が主たる役割であり、道路交通法でも使用が義務付けられている。

適切なウインカー使用は、右左折の30メートル手前、車線変更の3秒前からの合図が原則だ。しかし、実際の運転では、直前での合図や合図なしでの車線変更も珍しくない。このような不適切な使用は、後続車の判断を困らせ、事故の原因となる可能性が高い。

また、一部ドライバーの慣習になっているのが「追いついてきたから道を譲ってほしい」という前方車両に対しての後続車の右ウインカーだ。これはトラックドライバーの間で知れ渡っている文化とされるもの。不用意なパッシングやクラクションは威嚇と誤解されやすいため、後方からの接近を知らせる合図として右ウインカーが使われることがあるのだ。前を走るトラックドライバーは右サイドミラーで気付くことになる。

これらの合図は、ドライバー同士の重要なコミュニケーション手段だ。しかし、ひとつの行為に複数の意味が存在するため、状況に応じた適切な判断が求められる。誤解を避けるためには、相手の立場に立った思いやりのある運転を心がけることが大切だ。安全で円滑な交通社会の実現には、これらの合図の意味を正しく理解し、適切に使いわけることが不可欠といえるだろう。