親の夫婦仲が悪いと「早く離婚したらいいのに……」と思ったことがある人もいるのではないでしょうか？ 特にモラハラに耐えている母を見ていると、なにか手助けしてあげたくなりますが、自分で行動して自立を目指す強いお母さんもいるようです。今回は、モラハラ父と決別した母を尊敬した話をご紹介いたします。

モラハラ父に離婚を告げた

「母は長年父のモラハラに耐えてきました。ずっとそばで見ていて『なんでこんなにもお父さんに従うんだろう』と疑問に思っていたくらい、母は父の言いなりでした。

そんな母も数年前から父と熟年離婚することを考え始めたみたいで、自立するために資格の勉強を開始。そして資格を取得して仕事も決まり、母は父に『離婚してください』と伝えました。父は、まさか母がそんなことを言うとは思っていなかったみたいで驚いてたけど『冗談もたいがいにしろ』と言ってスルー。でも母は本気なので『私はあなたと離婚します！』『退職金も貯金もきっちり財産分与させていただきます！』と父に宣言しました。こんな母は初めて見たので私もびっくりしたけど、何歳からでも勇気を出せば自分を変えられるんだな、と思いました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 夫婦関係に不満があっても「今さら環境を変えるのも大変だし……」と、我慢して老後生活を過ごす人たちも少なくないと思います。特にモラハラで支配されてると、そこから抜け出すのはかなり勇気がいること。環境を変えるために行動したお母さんは立派ですよね！

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。