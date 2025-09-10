定年退職を機に手に入れた念願の終の棲家。それは理想のセカンドライフの象徴だったかもしれません。しかし、その決断が思いもよらぬ結末を迎えることも。理想の住まいは、なぜ絶望へと変わってしまったのか。ある男性のケースをみていきましょう。

身体の衰えと共に理想から遠のくマイホーム

「10年前に戻れるなら、私は絶対に自分を止めます……」

埼玉県郊外にある自宅の写真を見つめながら、鈴木正雄さん（70歳・仮名）は力なく呟きました。10年前、退職金2,000万円で手に入れた「終の棲家」。家庭菜園、孫たちとのバーベキュー……誰もが羨むような理想の老後が待っているはずでした。しかし、その夢のマイホームが、今や夫婦の生活を縛る「売るに売れないお荷物」と化してしまいました。

社宅暮らしが長かった正雄さんにとって、「自分たちの家を持つ」ことは長年の夢でした。60歳で定年退職を迎えたとき、退職金2,000万円でその夢を実現しようと考えたのです。

妻・良子さん（68歳・仮名）も、老後は自然豊かなところで暮らしたいと思っていました。夫婦の意見は一致し、色々な物件を見学して回った末、埼玉県の郊外にある中古の戸建てに決めました。敷地には家庭菜園と呼ぶには広すぎるほどの畑があり、隣近所も離れています。 「これでようやく自分の城が持てた」 と、正雄さんは上機嫌でした。

購入後の数年間は、まさに理想の日々でした。夏から秋にかけては驚くほどの野菜が採れ、子どもたちは頻繁に孫を連れて遊びに来てくれました。大人数でバーベキューをするのが家族の定番となり、笑い声が絶えませんでした。

しかし、時間は確実に過ぎていきます。70歳を前に、正雄さんは膝の痛みを訴えることが増え、庭仕事も次第に億劫になっていきました。自慢だった畑は荒れ始め、広すぎた4LDKの掃除もままならず、使わない部屋は物置と化していきました。

さらに、健康なときには気にも留めなかった家の造りが、夫婦の身体に重くのしかかります。玄関のちょっとした段差、天井が高い分だけ続く長い階段、冬場は凍えるように冷えるタイル張りの浴室……。理想だった家は、いつしか住みにくい場所へと変わっていきました。

決定打となったのが、その立地です。最寄りのスーパーまでは車で30分、コンビニでさえ15分かかります。車がなければ、とても生活は維持できません。「免許返納」という言葉が現実味を帯びるなか、夫婦は言いようのない不安に駆られるようになっていきました。

資産価値が暴落？不動産業者が語った郊外の不都合な真実

「このままではいけない」

子どもたちからさらなる住み替えを強く勧められ、正雄さん夫婦は渋々その提案を受け入れることにしました。

「この家を売ったお金で、サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）にでも入るか」

そんな計画を立てるも、現実はあまりに厳しいものでした。複数の不動産会社に査定を依頼しましたが、提示されたのは最高でも800万円。購入価格の2分の1以下という信じられない金額でした。

「どこも不動産価格が上がっているとニュースで見たのに……騙されているのでは？」 疑念を口にする正雄さんに、担当者は告げました。

「都心や人気のエリアとは違い、郊外の戸建ては資産価値が下がりやすいんです」

「そもそも、相場よりもずいぶん高くつかまされたようです。10年前、あの築年数であの立地で……2,000万円は高過ぎる」

売りに出しても、内見の申し込みはほとんどないまま、時間だけが過ぎていきます。国土交通省の『平成30年住生活総合調査』でも、65歳以上の人が住み替えを検討する理由として、「家が広すぎる」「高齢者には使いにくい」といった項目が上位に挙げられています。鈴木さんのケースは、決して特別なことではないのです。

後悔先に立たず…本当に考えるべき「終の棲家」とは

「10年で売るに売れない家を買うくらいなら、ずっと賃貸でよかったですよね……」

鈴木さんの後悔は、決して他人事ではありません。定年後の住宅購入は、現在の快適さだけでなく、10年後、20年後の自身の身体的変化や、医療・介護の必要性、そして資産価値の変動リスクまでを冷静に見据える必要があります。「終の棲家」という言葉の響きに惑わされず、

・まずは賃貸でその土地での暮らしを試してみる

・売却しやすい駅近のコンパクトなマンションを選択肢に入れる

・子どもたちの家の近くに住む

など、ライフステージの変化に柔軟に対応できる住まいこそが、本当の意味での「安住の地」に繋がるのかもしれません。

［参考資料］

国土交通省『平成30年住生活総合調査』