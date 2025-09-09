（MCU）『／ドゥームズデイ』では、「見たことがない」ような豪華共演に期待しよう。『サンダーボルツ*』から登場のレッド・ガーディアン／アレクセイ役のデヴィッド・ハーバーが楽しみを語っている。

同作では、『アベンジャーズ／エンドゲーム』などMCUクロスオーバー作品の数々を手がけたアンソニー＆ジョー・ルッソ監督が復帰。彼らについて、意外なキャラクター同士の共演を自然に演出させることに長けていると米に尋ねられたハーバーは、超豪華共演が行われる『ドゥームズデイ』について「この映画が始まった時は確信が持てなかったのですが、本当に素晴らしい映画になると思います」とコメント。監督の手腕を次のように絶賛した。

「彼らには秘訣がある。僕にはよくわからないけれど、ルッソ兄弟はやり方をわかっている。『シビル・ウォー』でも『インフィニティ・ウォー』でも証明されたように、彼はコメディやドラマ、サプライズやスケール感、壮大さ、そういったものを全て重ね合わせる何かを持っている。素晴らしいんですよ。」

ハーバーも『サンダーボルツ*』や「ストレンジャー・シングス」で、比較的大所帯となる撮影は経験済み。そんなハーバーをもってしても、『ドゥームズデイ』の撮影には圧倒されたようだ。

「人生で、こんなセットは経験したことがない。こんなのは見たことがない。あの椅子を見ましたよね。その一人一人、全員にトレーラー（控え室）が用意されているんです。その部屋を見渡すと、“すげぇ、自分もこの映画に出ているんだ。あのスピーチをしている彼はなんて顔だろう”と思って、本当に信じられません。とにかくすごいんです。」

この豪華共演については、ガンビット役のチャニング・テイタムも「脳が溶ける」と表現したばかり。次作ではユニバースを超えた夢の共演が見られそうだが、一体どんな光景が繰り広げられているのか……？

