9月4日、元AKB48のメンバーでタレントの板野友美（34）が、自身が経営するブランド『Rosy luce』（ロージールーチェ）が、AnyMind Group（エニーマインドグループ）と業務提携したことを発表した。

【写真】壁一面にバッグ、逆の一面には洋服がズラリ… 板野が紹介した新居の「クローゼットルーム」。他、リビングやバスルームなども

同日には、自身のYouTubeで新居のルームツアー動画を公開するとともに、『櫻井・有吉 THE夜会』（TBS系）に出演して番組内でも豪華な自宅を見せた板野。

動画で公開された自宅は3LDKの超高級マンションで、家賃は110万円以上だという。開放感があるリビングやアイランドキッチン、ブランコやすべり台まで設置されている娘の部屋などを紹介していた。

なかでも視聴者が驚いたのは、クローゼットルームだ。壁一面にバッグが飾られ、長く集めてきたという大量のシャネルのバッグのほか、ディオール、ルイ・ヴィトン、セリーヌ、さらにエルメスの「バーキン」や「ケリー」が置かれていた。

逆の一面にはずらりと並んだ洋服たちが。色分けされたキャミソール、Tシャツ、デニム、ミニスカート、アウター、ロングスカート、ボトムス、ワンピース……と、数え切れないほどの服がかかっており、動画の中で板野は「ここにあるお洋服の多分7〜8割は自分のブランドです」と語っていた。

まさに、彼女の稼ぎの源となっているのが前出の『Rosy luce』なのだ。ファッション編集者の軍地彩弓さんが解説する。

「『Rosy luce』は、板野さんがもともとファッション業界にいた人物とほぼ二人三脚で立ち上げたブランドです。アパレル工場に自ら足を運び、生地の柄からデザインまで、イチから取り組んだとのこと。初期の頃からパンフレットデザインやファッションモデルを自身で担当することでコストを抑えつつ、等身大のスタイルでブランドを育ててきました。

2023年に表参道でポップアップショップをオープンした際は、整理券を配布するほどの行列ができたとか。板野さんのファンに留まらず、幅広い層に人気です。

このたび『AnyMind Group』社とパートナーシップを結んだことで、今後は海外にも本格進出していくようです」

「1円ももらってなかったです」

AnyMind社は、2016年にシンガポールでデジタルマーケティングの企業として立ち上がった会社で、現在はECや物流などのプラットフォームを運営するグローバルなテック企業として知られる。2023年に上場も果たし、『会社四季報オンライン』の記事で「絶好調」な企業として紹介されたこともある。

そうした伸び盛りの企業と提携した板野の狙いは、軍地さんが指摘するように海外進出にあるようだ。板野は提携にあたり、こうコメントしている。

〈私たちが届けたいのは単なる洋服ではありません。Rosy luceの名に込めた“花々が輝くように、女性がそれぞれのタイミングで自分らしく咲ける”という想いです。結婚、出産、子育て、キャリア──どれかを諦めるのではなく、欲張りに幸せを選んでいい。そんな生き方を後押しする“きっかけ”となるプロダクトと体験を、グローバルに広げていくことが私の使命だと思っています〉

かつては、「ぶっちゃけて言うんですけど…会社（設立）1年目で私は1円ももらってなかったです」「私が社長をやらせてもらっているので、まず社員の子に毎月給料をちゃんと渡していくっていうのが先なので」と、“役員報酬ゼロ”だったことを明かしていた板野。その巧みな経営手腕で、海外市場でも成功するに違いない。