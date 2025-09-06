トリノ五輪フィギュアスケート女子で金メダルの荒川静香さん（43）が、6日放送のTBS系「ジョブチューンSP」（後7・25）に出演し、衣装を巡る意外な事実を明かした。

番組では「世界一のアスリート大集合」と称し、五輪や世界大会で頂点に立ったアスリートたちが、頂点に立つために自らに課していた驚きのルールや知られざる裏事情を告白した。

レッスン代やリンク代、スケート靴や振り付けなど、習うにはハードルが高いと言われる競技。スタジオでは、衣装代についても質問が飛んだ。実はピンキリだといい、「1着2、3万の既製の衣装もあれば、私が最高額で聞いた話では、150万とかもっと超える人も聞いたことがある」と明かし、「私はないです、そこまで（高額なものは）」と付け加えた。

06年のトリノで、鮮やかなイナバウアーを披露し、表彰台の頂点に立った荒川さん。コバルトブルーとスカイブルーの涼しげな衣装が印象的だった。

スタジオには、荒川さんが五輪本番で実際に来た衣装が登場し、出演者たちから歓声が上がった。気になるのはその値段。藤本はいたん「200万」と予想したものの、後に「80万円」と訂正した。

答えは意外だった。荒川さんが「当時700ドルくらいだったので、7、8万」と告白すると、ひな壇からは「安すぎません？」と驚きの声が。土田晃之は「何でそれ着てオリンピック出ようと思ったんですか？」とツッコミを入れた。

荒川さんは代金を知らずに五輪で着たといい、「後で請求が来てびっくりしました。結構リーズナブルだなって」と告白。「振り付け代とかが高いので、そのコーチのチームが。衣装も高いと思って覚悟してたんですけど」と、率直な感想を明かしていた。