佐藤輝明が同点打、森下翔太が勝ち越し打

■阪神 4ー1 広島（6日・甲子園）

セ・リーグ首位の阪神は6日、甲子園で行われた広島戦に逆転勝利。この日、マジック対象のDeNAがヤクルトに敗れたことでマジックを「1」とした。明日7日にもペナント制覇が決まることになるが、吉村洋文大阪府知事は「道頓堀川には飛び込まないで下さい。危険です」とファンに警鐘を鳴らした。

阪神は1点ビハインドの4回1死一、二塁から佐藤輝明内野手が右前適時打を放って同点に。1-1の6回には森下翔太外野手が勝ち越し打を放ち、相手のミスもあってさらに加点した。4-1の9回には石井大智投手がピンチを背負うも、ゼロに封じて47試合連続無失点とした。

試合後、吉村府知事は自身のX（旧ツイッター）を更新。「【お願い】」として「阪神勝利。マジック1。もし、明日、阪神タイガースが優勝しても、道頓堀川には飛び込まないで下さい。危険です」と警告した。「前回の優勝時、横山市長は安全の為に道頓堀川の水位を上げたようですが、今回は逆に水位を下げるかもしれません。知らんけど。いずれにせよ、道頓堀川には飛び込まないで」とタイガースファンに訴えた。

阪神がリーグ優勝を果たすたびに話題に上がるのが、道頓堀川への飛び込みだ。2023年の優勝時は厳戒態勢を取られたものの、飛び込むファンは散見された。（Full-Count編集部）