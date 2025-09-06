ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÄÁ¤·¤¤ÅÜ¤ê¡ÖÌîµå³¦¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¿Í¤¬ÅÜ¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¡¡ÊÆ¹ñ¿Í¶Ã¤¡¢Ä¾¸å¤Ë¾×·â¤Î°ìµå
Å¨ÃÏ¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï3²ó2/3¤òÅê¤²¡¢3°ÂÂÇ5»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤À¤Ã¤¿¡£2²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¾¯¤·´¶¾ð¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤êÊÆ¹ñ¤ÎÅêµåÊ¬ÀÏ²È¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÁ¤·¤¤É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2²ó¡¢5ÈÖ¥«¥¦¥¶¡¼¤È¤ÎÂÐÀï¤À¤Ã¤¿¡£1-1¤«¤éÆâ³ÑÄã¤á¤Ë¥«¡¼¥Ö¤òÅê¤¸¤¿¡£MLB¸ø¼°¤ÎÅêµå¥Á¥ã¡¼¥È¿Þ¤Ç¤Ï¾¯¤·¤«¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µå¿³¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ÎÈ½Äê¡£ÂçÃ«¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¤â¤é¤¦¤È¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ë¼ó¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤«¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¥µ¥¤¥ó¸ò´¹¡£Ä¾¸å¡¢¤¦¤Ê¤êÀ¼¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤é100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.9¥¥í¡Ë¤òÅê¤²¹þ¤ß¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÅêµåÊ¬ÀÏ²È¥í¥Ö¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤¬¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÃíÌÜ¡£¡ÖÅÜ¤ê¤Î¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡×¤Èµ¤·¡¢X¤Ë¼ÂºÝ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿È½Äê¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¿¿¤óÃæÄã¤á¤Ë»þÂ®100¥Þ¥¤¥ë¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Ï¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÌîµå³¦¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¿Í¤¬ÅÜ¤Ã¤¿¤é¡Ä¡ÄÃ¯¤«¤¬Âå½þ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖºÇ¸å¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤«¤é½Ð¤ë»þÂ®100¥Þ¥¤¥ë¤ÎÂ®µå¤ÏËÜÅö¤Ë´°àú¤À¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë