増田大輝は2020年の阪神戦で野手登板して無失点に抑えていた

■ヤクルト 12ー1（4日・神宮）

巨人は4日、岐阜で行われたヤクルト戦に1-12で敗れた。大量リードを許し雨が降りしきる展開の中、増田大輝内野手がブルペン入りして投球練習を行った。「DAZN」公式X（旧ツイッター）が映像を公開すると「見たかったなあ」「マジで肩作ってて草」と大きな話題を呼んだ。

先発した又木鉄平投手が初回に村上宗隆内野手に2ランを浴びるなど4回途中5失点の乱調。後を受けた泉圭輔投手も1回2/3を4失点（自責3）とヤクルト打線の勢いを止められない。平内龍太投手は2回1失点、宮原駿介投手は1回2失点と全投手が失点した。

増田大は2020年8月6日に甲子園で行われた阪神戦で、0-11の8回に野手登板し、2/3回を無失点に抑えたことがあった。この日は8回途中降雨コールドとなったため2度目の“野手登板”は幻となった。

ファンは「9回までやってたら増田大輝登板が見られたのか」「『増田大輝』がトレンド入りしてたし一番盛り上がった場面かも」「増田大輝のピッチャー5年ぶりに見たかったなー」「これが一番ドキドキしてた」「増田大輝さん、当たり前のようにブルペン入ってる」「大差になると肩作らされるの草」「日本ももっと野手登板してほしいなー」など盛り上がっていた。（Full-Count編集部）