º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¥¹¥é¥ó¥×¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡Ö°Ì´¡× ³ÍÆÀ¼ºÇÔ¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¡ÖÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£±Ç¯ÌÜ¤«¤éÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±¦¸ª¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç£´ÅÙ¤ÎÄ´À°ÅÐÈÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤Ë¸«¤»¤¿²øÊª¤Ö¤ê¤ÏÌÄ¤ê¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤Ï£µ²ó£³°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤Ç£²ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¡¢ÄÌ»»ËÉ¸æÎ¨¤Ï£·¡¦£°£·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ï£Í£Ì£Â¤Î£Æ£Á»Ô¾ì¤òÂç¤¤¤Ë¤Ë¤®¤ï¤»¤¿ÎáÏÂ¤Î²øÊª¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï°éÀ®¹þ¤ß¤Î³ÍÆÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£°µåÃÄ¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿ÁèÃ¥Àï¤È¤¢¤Ã¤ÆÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÏÁá¤¯¤âàÅú¤¨¹ç¤ï¤»á¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ï·ÊÞ»ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤Ï£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ±ÃÏ¶è¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤«¤é¤ÎÌÜÀþ¤ÇÉ¾²Á¡£¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ³ÍÆÀ¼ºÇÔ¤ÏÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°Ì´¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¸ò¾Ä´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¥Þ¥Á¥ã¥É¤Î¼«Âð¤Ë¾·¤¯¤Ê¤ÉÇ®°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¼Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±»ï¤Ï¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¥³¥¤¥ó¥È¥¹¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¤è¤ê°¤¤·ë²Ì¤«¤é¤ÏÌÈ¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡ÖÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤À¡×¤È·ÁÍÆ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Åö»þ¤ÏÃÏÃÄÂÌ¤òÆ§¤ó¤À¥Ñ¥É¥ì¥¹¤À¤¬¡Öº´¡¹ÌÚ¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÂ»¼º¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÍø±×¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡×¤È¤â¡Ä¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²ó¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µåÃÄ¤Ïº´¡¹ÌÚ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤ÎÍË¾³ô¤¿¤Á¤È¤Î·ÀÌó¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»ï¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é·ÀÌó¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥Æ¥¤¥í¥ó¡¦¥»¥é¡¼¥Î¡Ê¥Ä¥¤¥ó¥º¡Ë¤È¥À¥ì¥ë¡¦¥â¥ì¥ë¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤Ï´üÂÔÄÌ¤ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥é¡¼¥Î¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¡¢ºÇ½é¤Î£´£±»î¹ç¤Ç£Ï£Ð£Ó¡¥£¸£±£²¡¢£²£±ÅðÎÝ¡£¥â¥ì¥ë¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î£Ä£Ó£Ì¥Á¡¼¥à¤Ç£µ£°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£Ï£Ð£Ó¡¥£¸£³£¹¡¢£²£¶ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï£±£·ºÐ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤É¤³¤í¤«£³£Á¤â±ó¤¤Æ»¤Î¤ê¤À¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ£±·î¤Ë»×¤Ã¤¿¤Û¤É°¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï£¸»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ£±¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£·£²¤ÎÀ®ÀÓ¡£²¿¤È¤«¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£