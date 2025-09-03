「最強の美人」「めちゃくちゃ可愛い」「セクシー」19歳グラドルが浴衣姿でJリーグ観戦
FC東京サポーターでグラビアアイドルの鈴原すずさん(19)が3日、先日ホームで開催されたJ1第27節・京都サンガF.C.戦(●0-4)を現地観戦していたと報告した。
鈴原さんは浴衣姿でFC東京マスコット「東京ドロンパ」のぬいぐるみを手にした写真をアップ。「完敗でした、、、、悔しい、ほんとうに悔しい。キツかった。でも最後まで声出し切って応援しました」と振り返り、次のように続けた。
「青赤夏祭りが開催されていたので、せっかくだからと思い、浴衣を着ていきました!! ラスト浴衣かなあ 友達と青赤にしたよ〜」
さらに「3日後の天皇杯も現地観戦してきたのですが、こちらは勝利!!!!次は準決勝だ…!めちゃくちゃ嬉しかったぁ!」と、天皇杯準々決勝・浦和レッズ戦(○2-1)に訪れていたことも明かしている。
鈴原さんはX(旧ツイッター/@suzu_suzuhara)でも同様の写真を掲載しており、一連の投稿に対して「とっても素敵」「浴衣が似合ってめちゃくちゃ可愛い」「浴衣で最強の美人」「ビューティフル」「浴衣美人セクシー」などの声が届いた。
