FC東京 vs 京都サンガF.C. ⚽⚽⚽



完敗でした、、、、

悔しい、ほんとうに悔しい。キツかった。でも最後まで声出し切って応援しました



青赤夏祭りが開催されていたので、せっかくだからと思い、浴衣を着ていきました!!

ラスト浴衣かなあ友達と青赤にしたよ〜❤️… pic.twitter.com/wuvlosK15Z