マクドナルドの秋の風物詩といえば「月見バーガー」。そしてその「てりやき」版が「てりたまバーガー」です。ただし「てりたま」は秋ではなく春の期間限定メニュー。

とはいえ、「夏でもてりたまを食べたい！」という気持ちになる人も多いはず。そんな願望を叶えるため、今回は季節を待たずに夏でも楽しめる「改造てりたま」の作り方を紹介。これで“夏のてりたまデビュー”が実現します。

■ 春限定の名物バーガー「てりたま」って？

「てりたまバーガー」は1996年から販売されている春の限定商品。しょうが・リンゴ・にんにくを効かせた特製てりやきソースを絡めたポークパティに、ぷるぷるのたまごとシャキシャキのレタスをのせ、ゴマ付きバンズで挟んだハンバーガーです。

普段は春しか食べられませんが、夏でも味わえる方法があります。それが「改造」。

ということで、材料を仕入れ（？）にマクドナルドへ向かいました。

■ 夏に“てりたま”を手に入れる裏ワザ

まず朝マックの時間帯に「ソーセージエッグマフィン」（330円〜）を購入します。

しかし、これをどうやって「てりたま」にするのか？答えは10：30まで待ちます。

10:30になったら、朝マックが終了。レギュラーメニューに切り替わったら「てりやきマックバーガー」（400円〜）を購入します。

「ソーセージエッグマフィン」は10：05にオーダー。「てりやきマックバーガー」は10：33にオーダー。それぞれをこのような時間帯で購入しました。

張り切りすぎて、早い時間に朝マックを購入してしまうと、レギュラーメニューまで待つ時間が長くなってしまうのでその点は注意してください。

これで材料は揃いました。あとは2つのバーガーを組み合わせて「改造てりたま」を完成させます。

■ 「改造てりたま」見事完成

ちなみに、「たまごは『エッグマックマフィン』や『エグチ』、『月見バーガー』のもので代用できないの？」という疑問もあるかもしれません。ですが、これらは構成上チーズやソースが付着しており、本来の「てりたま」の味わいを忠実に再現するのは難しいのです。

少しでも本来の「てりたま」に近づけるためには、より元の素材に近い状態のものを選ぶ必要があります。そう考えると、「ソーセージエッグマフィン」はソースがかかっておらず、チーズも付着しにくい構造なので、かなり近い味わいを再現できます。

ということで、それでは、いよいよ合体です。この時あらかじめ用意しておいたナイフとフォークを使って「ソーセージエッグマフィン」から「たまご」を取り出していきます。

次に取り出した「たまご」を「てりやきマックバーガー」に挟めば「改造てりたま」の完成！

てりたまと、レギュラーのてりやきでは、ソースの味こそ若干違うものの、たったこれだけで、見た目の完成度はバッチリ。

味も、「てりたまソース至上主義者」以外であれば、そこまで違和感なく「てりたま気分」が楽しめるはずです。

ちなみに、残ったマフィンとソーセージの部分は、たまごがなくてもシンプルに十分たのしめます。勿論これらも、あとで残さずいただきます。

■ デメリットは「高額になること」

実は筆者はかつてマクドナルドで働いていた経験があり、1996年に「てりたまバーガー」が初登場した際、店内で試食をした記憶があります。

当時は「てりやきに、たまごをのせただけじゃないか……」という、正直インパクトの薄いハンバーガーだと感じていました。しかし、その後30年近くも愛され続ける商品になるとは、当時の自分には想像もできませんでした。

さて、今回の「改造てりたま」にも唯一のデメリットがあります。

それはコストです。

「ソーセージエッグマフィン」（330円〜）と「てりやきマックバーガー」（400円〜）を合わせると、合計でおよそ730円。2025年版の「てりたまバーガー」は440円程度なので、かなり割高になってしまいます。

正直なところそこまでして食べるのか？という疑問も湧いてはきますが、熱狂的な「てりたまバーガーガチ勢」の人にとっては、売られていない時期に多少なりとも「てりたま欲」を満たすことはできるはずです。

多少お金がかかっても「てりたま食べたい」という気持ちが勝つなら、その一口はきっとプライスレス。

（たまちゃん）

