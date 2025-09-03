パグの神々しいおトイレ姿が話題　朝日を浴びながら見せた堂々たる瞬間

いったいこれから何が生まれるというのでしょう。

周囲に誰もいない朝の道で、一生懸命におトイレに臨むパグの姿が「神々しい」「待ち受けにしたい」などと話題を集めています。

■ 神々しいパグのおトイレ姿が話題に

「メゾン・ド・ヒーロー ザンネンジャー」「ウチのパグは猫である。」などを手掛ける漫画家のひぐちにちほさんが、このほどXに投稿したのは、愛犬・お茶目ちゃんが朝の公園で踏ん張る姿。

山の向こうから昇る朝日に向かい、懸命に背中を丸めておトイレに挑んでいるお茶目ちゃん。朝日の眩さと、周囲の人気のなさが絶妙にマッチし、かなり神秘的な光景が出来上がっています。

■ 名曲が流れてきそうな迫力

日清カップヌードルのCMや映画「2001年宇宙の旅」でも馴染み深い、交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」が頭の中に流れてきそうです。景色が朝ということもあり、これから大いなる何かが始まりそうな、そんな予感さえしてきます。ただのおトイレ姿なのに。

とてもおトイレをしているとは思えないお茶目ちゃんの立派な姿に、コメント欄には「今からやるんだ！という強い気持ちと神々しさを感じる」「待ち受けにしたいくらいいい写真やな」「頼もしいなぁ」などと、讃える声が続々。

■ 絶景踏ん張り写真の裏側 実は出てない

お茶目ちゃんが絶景の中で催すたびにカメラに収めてきているというひぐちさん。フォルダにはかなりの枚数の絶景踏ん張り写真があるのだとか。

ただ、絶景踏ん張り写真を綺麗に撮影するのはなかなか難しい様子で、ひぐちさんは「すこし“難産”だったのでお尻から出ずにカメラに収めることができましたが、いつもはスルッと出てしまうのでモザイク必須の時も」と、撮影の裏側の知られざる苦労を教えてくれました。

絶景とタイミングがちょうどよく重なって生まれた今回の写真。ひぐちさん的にも「今まで撮った写真の中でも良い出来」とのことで、「思わず拝みたくなりました」と話しています。

お茶目ちゃんにはこれからも元気に壮大に、健康的なおトイレを続けていってほしいですね。

