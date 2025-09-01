¿ÆÂ²¤Î°ì¼þ´÷¤ËÇÛ¤é¤ì¤¿à¤Þ¤µ¤«¤Î¥°¥Ã¥ºá¤Ë10Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê¤´¿ÆÀÌ¡×¡Ö¶¡ÍÜ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»Â¿·¡×
¿ÆÀÌ¤Î°ì¼þ´÷¤Ë¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¥â¥Î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û556.4Ëü²óÉ½¼¨¡¢10Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà°ì¼þ´÷¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥°¥Ã¥ºá
¤½¤ó¤ÊÊó¹ð¤¬¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯8·î25Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤ß¤È¡Ê¡÷mito_neusick¡Ë¤µ¤ó¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
ÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤¿3¤Ä¤Î±ß¤òÀþ¤Ç¤°¤ë¤Ã¤È°Ï¤à¡Ö´Ý¤Ë»°¤ÄÀ±¡×¤ò¡¢¿§°ã¤¤¤Ç3¤ÄÊÂ¤Ù¤Æ¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê´Ý¤Ç¤°¤ë¤Ã¤È°Ï¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Âç¤¤Ê±ß¤ÎÆâÂ¦²¼Êý¤Ë¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤Ç¤ÏÈ¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö1925¡Á2024¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤â¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡£
¼Ì¿¿¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿Òì¤¤Ï¡¢¤³¤¦¤À¡£
¡Ö¿ÆÀÌ¤Î°ì¼þ´÷¤Ç²ÈÌæ¤ÈÀ¸Ë×Ç¯Æþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥ÄÇÛ¤é¤ì¤¿¤Î¤ª¤â¤í¤¹¤®¤ë
¤¦¤Á¤Ã¤Æ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤«¤Ê¡©¡©¥µ¥Þ¥½¥Ë½Ð¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¡©¡©¡©¡©¡©¡©¡×
......°ì¼þ´÷¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¡©¡¡¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï28Æü¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ß¤È¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾ÂçÇú¾Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤ß¤È¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢à°ì¼þ´÷T¥·¥ã¥Äá¤Ï¿ÆÂ²¤Î°ì¼þ´÷¤Î½¸¤Þ¤ê¤ÎºÝ¤ËÇÛ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£¤ß¤È¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤ò25Æü¤Ë¼õ¤±¼è¤ê¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö°ì¼þ´÷¤Ç¥°¥Ã¥ººî¤ë¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀµÄ¾ÂçÇú¾Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¥«¥é¥Õ¥ë¤À¤·¤´ÃúÇ«¤ËÌ¾Á°¤ÈÀ¸Ë×Ç¯Æþ¤ê¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤â¤¢¤Ã¤Æ´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¥Ä¥Ü¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¤ß¤È¤µ¤ó¡Ë
¡Ö1925¡Á2024¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¸Î¿Í¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÄ¹À¸¤¡£Âç±ýÀ¸¤òÌÀ¤ë¤¯¸«Á÷¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê²ÈÂ²¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡£
¿ÆÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤½¤¦¤Ê²ÈÌæT¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï10Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê29ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤´¿ÆÀÌ¤Î¥Î¥ê¤¬ÁÇÅ¨¡×
¡Ö¥»¥ó¥¹¤è¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê¤´¿ÆÀÌ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¶¡ÍÜ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»Â¿·¤¹¤®¤ë¡×
¡ÖÁ´Á³´Ø·¸¤Ê¤¤²ÈÌæ¤À¤±¤ÉÉáÄÌ¤ËÍß¤·¤¯¤Æº¤¤ëw¡×
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤â......¡£
¡Ö½éËß¤Ë¿ÆÀÌ½¸¤á¤ÆÀºÎîÁ¥¤ä¤ë¤«¤é¡¢¤¿¤Þ¤ËT¥·¥ã¥Äºî¤ë¤ª²È¤â¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡×
¡ÖÆ´¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£ ²æ¤¬²È¤Ï¿ÆÀÌ¾¯¤Ê¤¹¤®¤Æºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¡¡×
¡ÖË¡»ö¤Î¤¿¤Ó¤ËÇÛ¤é¤ì¤ë¥Æ¡¼¥·¥ã¥Ä¡£²æ¤¬°ìÂ²¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ù¡×
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯Æ±¶¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²æ¤¬²È¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿......¡ª¿ÆÀÌ²¿½½¿ÍÃ±°Ì¤Ç¥ª¥½¥í¤Î²ÈÌæT»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹
¤ªËß¤Î»þ´ü¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á°Ê³°¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê²ÈÌæTÃå¤Æ¤ë¤´²ÈÂ²¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
......¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤Î¡ª¡©
