佐々木朗希は3Aで防御率8.00

【MLB】ドジャース 5ー4 Dバックス（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャースは8月31日（日本時間9月1日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦に5-4でサヨナラ勝利を収めた。最後は代打のウィル・スミス捕手が劇的弾を放ち、場内は大興奮。ナインから手荒い祝福を受ける中、満面の笑みを浮かべる“人物”にファンは注目した。

スミスは4-4で迎えた9回、代打で登場。右腕カーティスの真ん中に入るフォーシームを完璧に捉え、左中間スタンドに17号ソロを叩き込んだ。ベンチから選手たちは一斉にグラウンドに飛び出し、ダイヤモンドを一周した殊勲のヒーローにウォーターシャワーを浴びせた。

ホームベース付近にできた歓喜の輪。そこには佐々木朗希投手の姿もあった。満面の笑みでスミスの活躍を称え、「朗希くんめっちゃ笑顔」「輪に加わってる」「すごい喜んでる」とファンも注目していた。

5月に右肩インピンジメント症候群で負傷者リスト入りし、8月からマイナーで実戦に復帰。3Aでは3先発で0勝1敗、防御率8.00となっている。この日の試合前に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は「3Aでは圧倒するくらいの投球を見せてほしい」と期待をかけ、3Aでの登板が続くことを説明した。優勝争いが激化する中、佐々木はメジャーに復帰して再び笑顔を見せられるだろうか。（Full-Count編集部）