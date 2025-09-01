地元メディアのドジャー・ブルー「スコットはブーイングを浴びせられた」

【MLB】ドジャース 5ー4 Dバックス（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャースのタナー・スコット投手は8月31日（日本時間9月1日）、本拠地のダイヤモンドバックス戦で救援登板し、1回3安打3失点と崩れた。山本由伸投手の12勝目の権利は消滅。米メディアは厳しく批判した。

山本は7回4安打1失点で降板。98球を投げて無四球、自己最多タイ10奪三振の好投を見せた。しかし、3点リードの8回に2番手として救援したスコットが誤算。2人で2死を奪ったが、ペルドモ、マルテの連打を許してキャロルに左中間29号3ランを浴びた。2死からたった6球で同点に追いつかれた。

地元メディア「ドジャース・ネーション」は「たった今、タナー・スコットがコービン・キャロルに3ランを打たれた……ダイヤモンドバックスが追いつき、4対4だ。ワオ。ただワオとしか言えない」とショックを隠せず。同メディアのノア・カムラス記者は「タナー・スコットがまた救援失敗をしてしまった」と嘆いた。

同点弾を許した後はアレクサンダーに四球を与えたものの、グリエルJr.を遊ゴロに。地元メディア「ドジャー・ブルー」は「タナー・スコットはマウンドを降りる際に、ブーイングを浴びせられた」と伝えた。

スコットは4年総額7200万ドル（約106億円）の大型契約でドジャース入り。しかし、今季は50登板で1勝2敗20セーブ、防御率4.44。山本の勝ち星を3度消している。米メディアを見返す投球を期待したいところだが……。（Full-Count編集部）