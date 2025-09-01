ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が1日に配信されたABEMAのインタビュー企画「おはようロバーツ」に出演。右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしている佐々木朗希投手（23）の現在の取り組みについて言及した。

現在、佐々木がツーシームとカットボールの新球種に挑戦している意図について、指揮官は「その2つは空振りさせる球ではない。打者に芯を外させて打たせる球。右打者には少し沈ませてゴロを打たせたり、左打者や右打者に対して小さくカットさせてゴロを打たせたり。彼のフォーシーム（速球）をより生かすためのもの」と明かした。

肉体改造の成果も出ているようで「朗希は体が大きくなった。朗希の体を鍛えるため、ストレングスコーチと話をした。ここ2カ月は一所懸命鍛えていたよ。そのフィジカルを投球に生かさないといけない」と話した。

佐々木は26日に傘下3Aで3度目のリハビリ登板に臨み、3回2/3を5安打3失点。最速98・8マイル（約159キロ）を計測したが、予定していた4回を投げきることはできなかった。指揮官は8月31日（日本時間9月1日）のダイヤモンドバックス戦前に取材対応した際に「彼は来週オクラホマシティ（OKC）で登板する予定。我々としては、まずは5イニングをしっかり投げ切らせることを目標にしています。重要なのは、彼に投球の『一貫性』を持たせること、そして段階的にスタミナをつけていくこと」と話した。