高校野球女子選抜 vs イチロー選抜

「SATO presents 高校野球女子選抜 vs イチロー選抜 KOBE CHIBEN」が31日、バンテリンドームで行われ、松井秀喜氏が右翼席へ先制3ランを放った。現役時代を彷彿させる51歳のド派手な一発とともに、ネット上では中継でも確認された事実に衝撃が広がった。

0-0で迎えた3回2死一、二塁の場面。「4番・中堅」で出場した松井氏は、初球を振り抜いた。打球は右翼席へ一直線。客席中段に飛び込む先制3ランになった。打った瞬間、松井氏は本塁打を確信。パワフルな一発に球場はどよめいた。

ド派手な一発は瞬く間に反響を呼んだ中、X上では衝撃の事実が話題に。松井氏の足元に目を移すと、スパイクではなく、黒色のシューズを履いて豪快な一発をかっ飛ばしていた。ファンからは驚きの声が続々と上がっていた。

「普通のシューズでスリーランとか年取っても怪物っぷりが変わらないのがすごい」

「普通のシューズでバンテリンのスタンドまで飛ばしたのかよ」

「ランニングシューズなのか…マジか…」

「アップシューズでホームランだって！」

「靴が野球用のスパイクじゃないのに凄すぎる」

「え!? 松井秀喜スパイク履いてないの!? さっきホームラン打ったよね…化け物」

TBSスポーツの公式YouTubeチャンネルで配信されたライブ中継でも話題に。解説を務めた女子日本代表の中島梨紗監督も「スパイクだとしっかり踏ん張れて強く振れると思うんですけど、靴であれだけ飛ばせるのは凄い」と舌を巻いていた。



（THE ANSWER編集部）