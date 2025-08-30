脱水症状に効く飲み物を簡単に作る方法について、自衛隊東京地方協力本部（以下、自衛隊）がインスタグラムの公式アカウントで紹介しています。

自衛隊は「脱水症状に効くドリンクの作り方」というタイトルの動画をインスタグラムで公開し、「脱水症状対策できてる？？」「暑い日がまだまだ続くけど、実は家にあるもので経口補水液が作れるの知ってた？」とコメント。経口補水液の作り方について、動画で次のように紹介しています。

【材料】

・水 500ミリリットル

・上白糖 20グラム

・塩 1.5グラム

・かんきつ果汁 少々

【作り方】

500ミリリットルの水を入れた容器に上白糖、塩、かんきつ果汁を入れた後、容器を振ってよく混ぜたら完成。

自衛隊は「お好きなかんきつ果汁を使ってアレンジしたりハチミツを加えてもGOOD！」「※1歳未満のお子さまにはハチミツを与えないでね！」とアドバイスしています。

自衛隊の投稿に対し、インスタグラムでは「このドリンク手軽に作れそうでいいですね」「スペシャルドリンクに挑戦します」「つい最近、このドリンクを作りました。意外とおいしいんですね」などの声が上がっています。